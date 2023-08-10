Одна звичка скорочує життя телефону: не всі про неї знають

Вібрації можуть погано позначитися на строкові служби вашого гаджета

Наші мобільні телефони старіють із різних причин. Навіть одна поширена звичка користувачів непомітно для них скорочує строк служби пристрою.

Йдеться про повідомлення з вібрацією, яка значно розряджає смартфон. Про це повідомляється в матеріалі Reader’s Digest.

Якщо ви використовуєте вібрації для повідомлень, то знайте, що так ваш гаджет швидше стане непридатним. Смартфон, як і будь-який інший інструмент чи пристрій, старіє та втрачає ефективність у відповідності з тим, як ним користуються. Навіть такі невеликі доповнення, як повідомлення, що вібрують, збільшують навантаження на телефон.

Звичка залишати віброрежим завжди активним ускладнює роботу смартфона. Гаджет не повинен постійно працювати на повну потужність, коли в цьому немає потреби. Користувачі мають давати своєму пристрої перерву, інакше строк придатності телефону швидко вичерпає себе.

Раніше "Телеграф" розповідав, за допомогою яких налаштувань можна заощадити заряд мобільного телефону та продовжити автономний час роботи гаджета. А ще ми писали про важливі нюанси, пов’язані із зарядкою смартфона. Експерти визначили відсоток, до якого не варто розряджати пристрій.