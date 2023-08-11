Зекономите години: три прості хитрощі, щоб телефон "літав"

Користувачам радять трохи змінити налаштування, щоб прискорити завантаження гаджета

Мобільний телефон, який працює дуже повільно та "гальмує", не потрібен жодному користувачеві. Однак є можливість виправити це, трохи змінивши налаштування.

Зверніть увагу на три простих трюки, завдяки яким ваш смартфон "літатиме", а не "виснутиме". Про це пише Mirror.

Як прискорити роботу телефону

Звичайно, немає чарівної палички, якою можна змахнути та покращити продуктивність гаджета. Але кілька простих кроків допоможуть вирішити проблему із повільним телефоном.

По-перше, очистіть місце для зберігання. Зайдіть до "Налаштування", натисніть "Сховище", потім "Звільнити місце". Ви можете видалити програми, що не використовуються, великі файли або сміття. Це не тільки покращить продуктивність пристрою, а й звільнить місце для інших файлів.

По-друге, закрийте додатки. Знайдіть перелік відкритих програм на телефоні (зазвичай це меню доступне на швидкій кнопці або відкривається за допомогою жесту, наприклад, скидання вгору по екрану). Закрийте всі застосунки.

По-третє, вимкніть анімацію програм. Анімації займають багато пам’яті. Щоб вимкнути їх, перейдіть до "Параметри" > "Універсальний доступ" > "Текст та дисплей". Потім просто натисніть кнопку "Видалити анімацію". Це один із найшвидших способів помітно підвищити продуктивність гаджета.

Раніше "Телеграф" розповідав, через що мобільний телефон швидко розряджається. А ще ми писали, як уберегти гаджет від перегріву.