Як прискорити інтернет на телефоні: п’ять найпростіших способів

Зробіть це та попрощайтеся зі своїми проблемами

Низька швидкість мобільного інтернету може викликати значне роздратування, але є прості рекомендації, які сприяють покращенню швидкості завантаження відео, вебсторінок та функціональності месенджерів.

Існують п’ять простих методів, які допоможуть вам позбавитися проблем з мобільним інтернетом. Про це пише hindustantimes.

1. Очистіть кеш

Крім ємності вбудованої пам’яті, швидкість мобільного інтернету також залежить від кешу. Зробивши очищення кешу, ви помітите значне збільшення швидкості завантаження.

2. Закрийте зайві програми

Якщо програми на вашому пристрої активні у фоновому режимі, це може призвести до зменшення швидкості мобільного Інтернету. Швидкість пов’язана з кількістю одночасно запущених програм: чим більше активних програм, тим повільніше функціонуватиме інтернет.

3. Вимкніть автоматичне оновлення програм

Програми оновлюються автоматично без вашого втручання. Однак, рекомендується виконувати оновлення програм вручну.

4. Використовуйте інший браузер

Покращені варіанти браузерів функціонують набагато швидше, ніж повнофункціональні аналоги.

5. Скиньте налаштування мережі

Перейдіть до "Параметри", "Мобільні мережі", "Оператор мережі", "Вибрати автоматично", "Вимкнути". Після цього виберіть вручну провайдера та перезавантажте телефон.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет, якщо ви ним не користуєтеся. Фахівці дали свою відповідь.