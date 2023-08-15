Як захистити телефон від злому: головне правило

Проста помилка, про яку повинен знати кожен користувач, щоб зберегти свої дані у безпеці

Сьогодні в телефонах міститься набагато більше конфіденційної інформації, ніж будь-коли раніше. Дані про банківські картки та рахунки, сім’ю, документи, особисті фотографії та відео — все це може потрапити до рук шахраїв. Тому користувачам слід особливо дбати про безпеку свого смартфона і не наражати на ризик свої дані.

Виконавчий віце-президент та керівник групи безпеки в Samsung розповів The Sun, де люди зазвичай помиляються.

Як захистити особисті дані у телефоні

Фахівець попередив користувачів про найгіршу можливу помилку, яка може поставити під загрозу їхні пристрої. За його словами, сумнівні програми, завантажені зі сторонніх ресурсів, є шлюзом для хакерів, щоб проникнути у пристрій незалежно від марки чи виробника. Тому важливо двічі подумати, звідки ви їх завантажуєте.

"Гірша помилка, яку може зробити користувач, полягає в тому, що він завантажує програми з магазину, який не заслуговує на довіру. А потім дає непотрібні дозволи цим програмам", — сказав керівник групи безпеки в Samsung.

Експерт рекомендує людям завантажувати програми лише з перевірених магазинів, як от Google Play Store, App Store, Galaxy Store.

В офіційних магазинах додатків діє додаткова функція захисту та безпеки Play Protect. У випадку, якщо буде виявлено потенційно шкідливу програму, вона автоматично видаляється з пристрою.

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