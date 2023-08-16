Як продовжити термін служби акумулятора телефону: хитрощі, які потрібно спробувати вже зараз

Дотримання цих рекомендацій може продовжити термін служби телефону

Батареї в нашій електроніці піддаються щоденному зносу, через що їхня здатність утримувати заряд стає все слабшою і слабшою, залишаючи нас з розрядженим смартфоном або низьким часом автономної роботи ноутбука в невідповідний момент. На щастя, кілька хитрощів можуть пригальмувати цей процес.

Щоб акумулятор вашого телефону працював якомога довше, існує рекомендований метод зарядки вашого пристрою, пише Reader’s Digest. І ви можете спробувати ці хитрощі прямо зараз.

Як продовжити термін служби батареї телефону

Перше, що відзначають фахівці, це те, що заряджати телефон потрібно лише частково, щоб уповільнити розрядку життєвого циклу ваших батарей. Оптимальний рівень заряду батареї складає 25-85%.

Ще одна з головних причин, яка руйнує працездатність акумулятора вашого телефону, — це заряджання телефону більш ніж на 100 відсотків, а також повна розрядка до нуля. Якщо ви робитимете це постійно, ваша електроніка в довгостроковій перспективі старітиме швидше.

Також фахівці рекомендують зменшити яскравість екрану, вимкнути функції, що не використовуються, такі як визначення місцеперебування, певні програми та сповіщення, а також використовувати режим зниженого енергоспоживання, щоб продовжити термін служби батареї.

Раніше "Телеграф" писав, як не можна заряджати мобільний телефон. Одна помилка може спричинити спалах.

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