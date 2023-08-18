Телефон працюватиме цілий день без підзарядки: хитрощі, як заощадити енергію гаджета
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Ось як вичавити максимум з акумулятора вашого смартфона
Сучасні телефони оснащені великими, яскравими екранами та висококласними функціями, що споживають багато енергії. Однак є кілька хитрощів, які допоможуть збільшити час автономної роботи вашого гаджета.
Батарея більшості нових телефонів працює цілий день, проте згодом час роботи зменшується, пише pcmag. Проте, є способи отримати більше від будь-якого гаджета.
Як збільшити час роботи телефону
- Увімкніть режим енергоощадження
Перемкніть телефон у режим енергоощадження, який автоматично вимикає функції, які можуть витрачати заряд акумулятора.
- Відрегулюйте яскравість екрана
Екрани смартфонів – великі пожирачі заряду. Зайдіть в налаштування дисплея та зменште яскравість екрана. Також бажано вимкнути функцію автоматичної яскравості.
- Встановіть час очікування
Чим довше екран вашого телефону залишається увімкненим, тим більше часу роботи від батареї ви витрачаєте. Ви можете протистояти цьому, настроївши вимкнення екрана раніше, ніж зазвичай.
- Вимкніть місцеперебування та бездротові служби.
Служби місцеперебування, Wi-Fi, Bluetooth та мобільні дані витрачають заряд батареї з кожним новим пінгом, який ви отримуєте. Простий спосіб заощадити заряд батареї – відключити їх, особливо якщо вони вам не потрібні.
- Вимкніть фонове оновлення та оновлення програм
Програми продовжують працювати у фоновому режимі, навіть якщо ви не використовуєте їх. Це, звичайно, згодом з’їсть дані та заряд батареї. Ви можете перевести програми, що не використовуються, в сплячий режим.
Раніше "Телеграф" розповідав, що смартфон може миттєво розряджатися через програми — "пожирачі" батареї. Популярні соцмережі та ресурси, якими всі користуються, можуть бути головними винуватцями низького заряду на вашому гаджеті.