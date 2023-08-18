Телефон працюватиме цілий день без підзарядки: хитрощі, як заощадити енергію гаджета

Ось як вичавити максимум з акумулятора вашого смартфона

Сучасні телефони оснащені великими, яскравими екранами та висококласними функціями, що споживають багато енергії. Однак є кілька хитрощів, які допоможуть збільшити час автономної роботи вашого гаджета.

Батарея більшості нових телефонів працює цілий день, проте згодом час роботи зменшується, пише pcmag. Проте, є способи отримати більше від будь-якого гаджета.

Як збільшити час роботи телефону

Увімкніть режим енергоощадження

Перемкніть телефон у режим енергоощадження, який автоматично вимикає функції, які можуть витрачати заряд акумулятора.

Відрегулюйте яскравість екрана

Екрани смартфонів – великі пожирачі заряду. Зайдіть в налаштування дисплея та зменште яскравість екрана. Також бажано вимкнути функцію автоматичної яскравості.

Встановіть час очікування

Чим довше екран вашого телефону залишається увімкненим, тим більше часу роботи від батареї ви витрачаєте. Ви можете протистояти цьому, настроївши вимкнення екрана раніше, ніж зазвичай.

Вимкніть місцеперебування та бездротові служби.

Служби місцеперебування, Wi-Fi, Bluetooth та мобільні дані витрачають заряд батареї з кожним новим пінгом, який ви отримуєте. Простий спосіб заощадити заряд батареї – відключити їх, особливо якщо вони вам не потрібні.

Вимкніть фонове оновлення та оновлення програм

Програми продовжують працювати у фоновому режимі, навіть якщо ви не використовуєте їх. Це, звичайно, згодом з’їсть дані та заряд батареї. Ви можете перевести програми, що не використовуються, в сплячий режим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що смартфон може миттєво розряджатися через програми — "пожирачі" батареї. Популярні соцмережі та ресурси, якими всі користуються, можуть бути головними винуватцями низького заряду на вашому гаджеті.