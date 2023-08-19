Подумайте двічі перед тим, як зберігати ці дані на смартфоні: "зручність", яка може мати велику ціну

Ця інформація може зашкодити вашому приватному життю, особливо у випадку втрати телефону

Ви використовуєте свій мобільний телефон як головний архів особистої інформації? Майте на увазі, така "зручність" може зіграти з вами злий жарт. Дуже важливо пам’ятати, що є речі, які ви ніколи не повинні зберігати у своєму мобільному телефоні, тому що це може зробити вас вразливими для вторгнення в приватне життя, крадіжки особистих даних та прямої крадіжки.

Потрібно двічі подумати перед тим, як зберігати на вашому телефоні деякі дані та матеріали, пише Reader’s Digest. Що це за інформація — читайте далі.

Яку інформацію не можна зберігати на смартфоні

Ваші паролі

Якщо ви втратите свій телефон, хтось може легко побачити вашу "шпаргалку", але навіть якщо ви завжди носите свій телефон із собою, будь-які паролі, які ви зберігаєте на своєму телефоні, можуть зрештою зберігатися у хмарі, внаслідок чого ваші облікові записи під загрозою.

Ваш відбиток пальця

Не піддавайтеся спокусі використовувати ідентифікацію за відбитком пальця, щоб відкрити телефон (або будь-який з його програм або облікових записів). Існує кілька "сценаріїв", за якими хтось у вашій фізичній присутності може примусово увійти до системи, використовуючи ваш відбиток пальця. Крім того, завжди існує ймовірність того, що ваш відбиток пальця можуть вкрасти.

Ваші дуже особисті фото та відео

Якщо у вас є фотографії, які ви б не хотіли, щоб бачили ваші батьки, чоловік (дружина), діти або начальник, вам не слід зберігати ці фотографії на своєму смартфоні, тим більше що вміст вашого телефону цілком може зберігатися в хмарі. Шахраї з легкістю можуть ними скористатися.

Ваша домашня адреса

Збереження вашої домашньої адреси в навігаційних програмах, які ви використовуєте найчастіше, робить повернення додому з будь-якого місця дуже простим та зручним. Але це також може зробити вас вразливим.

Раніше "Телеграф" розповідав про простий лайфхак зберігання даних без картки пам’яті і не завантажуючи пам’ять телефону.