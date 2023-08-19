Подумайте двічі перед тим, як зберігати ці дані на смартфоні: "зручність", яка може мати велику ціну
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Ця інформація може зашкодити вашому приватному життю, особливо у випадку втрати телефону
Ви використовуєте свій мобільний телефон як головний архів особистої інформації? Майте на увазі, така "зручність" може зіграти з вами злий жарт. Дуже важливо пам’ятати, що є речі, які ви ніколи не повинні зберігати у своєму мобільному телефоні, тому що це може зробити вас вразливими для вторгнення в приватне життя, крадіжки особистих даних та прямої крадіжки.
Потрібно двічі подумати перед тим, як зберігати на вашому телефоні деякі дані та матеріали, пише Reader’s Digest. Що це за інформація — читайте далі.
Яку інформацію не можна зберігати на смартфоні
- Ваші паролі
Якщо ви втратите свій телефон, хтось може легко побачити вашу "шпаргалку", але навіть якщо ви завжди носите свій телефон із собою, будь-які паролі, які ви зберігаєте на своєму телефоні, можуть зрештою зберігатися у хмарі, внаслідок чого ваші облікові записи під загрозою.
- Ваш відбиток пальця
Не піддавайтеся спокусі використовувати ідентифікацію за відбитком пальця, щоб відкрити телефон (або будь-який з його програм або облікових записів). Існує кілька "сценаріїв", за якими хтось у вашій фізичній присутності може примусово увійти до системи, використовуючи ваш відбиток пальця. Крім того, завжди існує ймовірність того, що ваш відбиток пальця можуть вкрасти.
- Ваші дуже особисті фото та відео
Якщо у вас є фотографії, які ви б не хотіли, щоб бачили ваші батьки, чоловік (дружина), діти або начальник, вам не слід зберігати ці фотографії на своєму смартфоні, тим більше що вміст вашого телефону цілком може зберігатися в хмарі. Шахраї з легкістю можуть ними скористатися.
- Ваша домашня адреса
Збереження вашої домашньої адреси в навігаційних програмах, які ви використовуєте найчастіше, робить повернення додому з будь-якого місця дуже простим та зручним. Але це також може зробити вас вразливим.
Раніше "Телеграф" розповідав про простий лайфхак зберігання даних без картки пам’яті і не завантажуючи пам’ять телефону.