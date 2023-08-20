Як швидко зарядити телефон, якщо немає часу: 5 робочих способів

Розповідаємо, що потрібно для швидкого заряджання телефону

Час повного заряджання телефону залежить від кількох факторів. Це і потужність зарядного пристрою, і поточний рівень заряду батареї, і технологія телефону. Сучасні моделі з функцією швидкого заряджання дозволяють отримати значну кількість енергії всього за кілька хвилин. Але якщо її немає і ваш телефон заряджається занадто повільно, вам допоможуть ці способи.

Як зарядити телефон швидше

Портал itechua розповідає, як зробити, щоби була швидка зарядка. Ці методи тією чи іншою мірою скорочують час заповнення заряду акумулятора.

Заряджайте телефон від розетки

Є багато способів зарядити телефон:

від електричної розетки;

через USB-порт на персональному комп’ютері чи ноутбуці;

за допомогою повербанку;

у чохлі-зарядці.

Вони всі працюють, але через розетку — найшвидший та найефективніший. Використовуйте оригінальний блок живлення та шнур, що входить до комплектації при покупці. У крайньому разі — інші з аналогічною потужністю та пропускною спроможністю.

Увімкніть режим польоту

Ця функція повністю відключає передачу всіх даних – мобільну мережу, Wi-Fi, Bluetooth та навіть радіо. Коли ввімкнено режим польоту, у верхній частині екрана з’являється значок літака. Зверніть увагу, що Wi-Fi можна увімкнути вручну, не виходячи з режиму польоту. Наприклад, щоб прийняти або надіслати повідомлення, після чого знову вимкнути, щоб збільшити швидкість заряджання.

Дайте телефону спокій

Якщо ви постійно використовуєте пристрій під час заряджання, це значно збільшує необхідний на цей час. Тому не дивіться ролики, не читайте і не розмовляйте телефоном, який стоїть на зарядці.

Вимкніть телефон повністю

Вимкнений смартфон заряджається вдвічі швидше, оскільки пристрій не використовує ресурс для моніторингу мереж. Це добре працює у моделях, не оснащених функцією швидкого заряджання.

Зніміть чохол

Іонно-літієві акумулятори, які сьогодні використовують у сучасних смартфонах, не люблять перегріву. Через зайве нагрівання батарея швидше втрачає енергію. У чохлі вона нагрівається швидше і сильніше, особливо під час зарядки, коли чохол заважає пристрою охолоджуватися.

Раніше ми розповідали, чи можна розряджати телефон до нуля відсотків. Ця звичка не дуже хороша і може призвести до неприємних наслідків для пристрою.