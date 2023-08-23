Телефон не розряджатиметься так швидко: спритний трюк

Звуки на смартфоні можуть забирати більше енергії, ніж ви вважаєте

Автономний час роботи смартфона – важлива вимога користувачів. Заощадити заряд батареї допоможуть прості налаштування звуку.

Експерт із телефонів П’єтро Саккомані радить відключити звуки та вібрацію клавіатури, щоб мобільний не розряджався так швидко. Про це пише Wales online.

Так, звуки клавіатури під час набору текстових повідомлень не тільки можуть дратувати оточення, а й споживають енергію акумулятора. Тому якщо ви прагнете заощадити заряд смартфона, то вимкніть звуки подібного плану. Такий простий трюк, серед іншого, продовжить термін служби батареї.

За словами експерта, вібрація забирає чимало енергії, розряджаючи смартфон. Механізм, що забезпечує вібрацію при оповіщеннях або мобільних іграх, "пожирає" батарею. Відключивши в налаштуваннях віброповідомлення, користувачі зможуть зберегти дорогоцінні відсотки заряду.

Раніше "Телеграф" пояснював, за якого режиму мобільний телефон розряджається швидше — вібро або звук. Про ці нюанси багато користувачів не замислюються, але звукові налаштування теж можуть розряджати гаджет.