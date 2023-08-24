Обережно, за вами стежать: 5 ознак того, що за вашим смартфоном шпигують

Помітивши ці ознаки, обов’язково перевірте свій гаджет

Мало хто знає, як легко люди, які зламали ваш телефон, можуть отримати доступ до смартфона, щоб відстежувати ваше місцеперебування або отримати доступ до вашої особистої інформації. Ви колись замислювалися про це? Виявляється, деякі об’єкти на вашому телефоні можуть вказувати на те, що хтось "чужий" має до них доступ.

Якщо ви хочете переконатися, що ваш смартфон не був зламаний хакерами або шкідливим програмним забезпеченням, є кілька підказок, які можуть вам про це сказати, пише santeplus. Будьте обережні, якщо ви помітили одну або кілька з таких ознак.

Як дізнатися, чи хтось шпигує за вашим телефоном

Ваш телефон сильно нагрівається

Якщо ви помітили, що ваш смартфон останнім часом сильно нагрівається, можливо, це ознака того, що його зламали. Шкідливе програмне забезпечення може працювати на вашому телефоні у фоновому режимі.

Ваш телефон розряджається швидше

Якщо ви помітили раптову та суттєву різницю у часі автономної роботи вашого смартфона, можливо, хтось зламав ваш телефон. Гаджет споживатиме більше енергії, а батарея розряджатиметься швидше, адже телефон постійно надсилатиме дані зловмисникам.

Споживання мобільних даних різко зросло

Якщо ви помітили вищий, ніж зазвичай, рівень використання мобільних даних, вам слід вивчити проблему. Можливо, телефон використовує більше даних, тому що постійно надсилає їх тим, хто зламав ваш смартфон.

Телефон повільно вимикається

Якщо ви помітили, що телефон вимикається повільніше, ніж зазвичай, це може бути ще однією характерною ознакою. Цей фактор може вказувати на те, що ви встановили на свій пристрій шпигунське програмне забезпечення, крім своєї волі.

Ви чуєте шуми

Якщо ви чуєте шуми, що походять з вашого телефону, такі як луна, бавовни або клацання, можливо, хтось підслуховує ваші розмови.

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