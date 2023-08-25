Що не можна робити під час заряджання телефону: користувачі часто забувають про це

Не варто підключати смартфон до мережі та включати "важкі" програми, і ось чому

Користувачі часто припускаються помилок під час заряджання мобільного телефону. Одна з таких: грати або дивитися ролики після того, як підключили зарядний пристрій до гаджета.

Якщо ви хочете продовжити термін служби телефону та зберегти "життя" батареї, то не включайте ігри й потокове відео під час заряджання смартфона. Такою порадою поділився експерт із телефонів П’єтро Саккомані у матеріалі Wales online.

Так, щоб запобігти додатковому навантаженню на акумулятор, утримуйтеся від ігор або перегляду різних роликів, поки гаджет підключено до мережі. Так зване паразитне навантаження виникає, коли батарея розряджається під час заряджання. Це призводить до підвищеної напруги, сильного нагрівання та швидшого зносу певних компонентів акумулятора.

Додамо, що "легкі задачі", наприклад, прийом дзвінків або перегляд вебсторінок, можна виконувати під час заряджання. Але дії, що вимагають більших зусиль, користувачам варто уникати.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна залишати смартфон на зарядці на ніч. А ще ми писали, які шкідливі програми таємно розряджатимуть ваш телефон, якщо їх не видалити.