Всього одна функція зекономить заряд iPhone: маловідомий лайфхак

Прихована кнопка iPhone може врятувати вас від розрядки акумулятора

Тривалість роботи мобільного телефону без підзарядки обумовлена станом його акумулятора. Налаштування на iPhone дозволяє збільшити термін служби батареї цього бренду.

Щоб смартфон залишався зарядженим довше, увімкніть певну опцію, пише the sun. Вона розв'яже проблему зі швидким розрядом телефону та збільшить термін служби гаджета.

Як продовжити заряд батареї iPhone

Йдеться про оптимізацію процесу зарядки акумулятора iPhone, яку легко знайти в меню налаштувань мобільного телефону. В цьому випадку "старіння" батареї пригальмується, а тривалість автономної роботи пристрою буде на стабільному рівні протягом кількох років.

Для активації чарівної "кнопки" достатньо виконати наступні кроки: відкрийте розділ "Налаштування", потім перейдіть до розділу "Акумулятор", далі виберіть "Стан та зарядка акумулятора" і натисніть "Оптимізована зарядка акумулятора". Ця функція покликана знизити знос акумулятора і продовжити його термін служби, зменшуючи час повної зарядки пристрою iPhone.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому не варто заряджати iPhone у чохлі. Фахівці попередили про негативні наслідки.