Чи можна залишати iPhone на зарядці на всю ніч: "юзери" можуть здивуватися

Дізнайтеся, яку опцію увімкнути, щоб зберегти батарею

Багато людей вважають за краще підключати свій мобільний телефон до зарядки на ніч. Якщо у вас є гаджет від iPhone, то доступний простий спосіб запобігти випадкам так званої "перезарядки".

Чи можна залишити iPhone на зарядці на ніч? Відповідь — так, особливо за умови включення функції Apple Optimized Battery Charging, пише guidingtech.

Apple Optimized Battery Charging

Функція оптимізованої зарядки сприяє досягненню рівня заряду в 80%, що ідеально відповідає рекомендації щодо продовження терміну служби акумулятора. Ця функція автоматично відключає пристрій від живлення, запобігаючи можливому перегріванню. Так що ви можете спокійно використовувати функцію "нічної зарядки" за умови, що включена опція Optimized Battery Charging.

Також "юзери" мають можливість користувальницького налаштування повідомлень про завершення зарядки та розрядження акумулятора. Ці сигнали допоможуть ефективно контролювати процеси зарядки, що продовжить термін служби батареї вашого пристрою.

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