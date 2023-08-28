Злетів пошук контактів у телефоні: шість найкращих способів вирішити питання

Розповідаємо, що робити, якщо функція пошуку контактів перестала працювати

Функція пошуку у програмі "Контакти" потрібна, якщо ви хочете швидко знайти контактну інформацію друга, члена сім’ї або колеги на своєму Android. Це одна з основних функцій, про які ви не замислюєтеся, доки вона не перестане працювати. В цьому разі може допомогти перезавантаження телефону — але далеко не завжди, хоча це найперший і очевидний крок.

На щастя, немає потреби весь час прокручувати список контактів вручну. Портал Guidingtech пропонує кілька способів вирішити проблему.

Не працює пошук контактів у телефоні – що робити

Перезавантажте телефон

У програмі "Контакти" можуть іноді виникати тимчасові збої, через які функція пошуку в програмі припиняє працювати на вашому Android. Перезавантаження телефону має вирішити ці та інші незначні проблеми, пов’язані з операційною системою. Натисніть та утримуйте кнопку живлення та торкніться "Перезапустити" або "Перезавантаження". Після цього спробуйте знову знайти контакти.

Перевірте дозволи, надані додатку

Як і будь-яка інша, програма "Контакти" вимагає декількох дозволів для безперебійної роботи. Якщо ви випадково відмовили у будь-якому з них, ви зіткнетеся з проблемами. Утримуйте піктограму програми "Контакти" і торкніться "i" у меню, що відкрилося. На сторінці інформації про програму перейдіть до розділу "Дозволи". Перегляньте кожний і надайте всі дозволи.

Синхронізуйте свої контакти

Проблеми синхронізації з програмою "Контакти" можуть призвести до неправильної роботи пошуку. Якщо ви не можете знайти деякі контакти, спробуйте повторно синхронізувати контакти зі свого облікового запису Google і перевірте, чи це допоможе. Відкрийте додаток "Контакти" на телефоні та перейдіть до його налаштувань. Виберіть свій обліковий запис, перейдіть до параметрів синхронізації та перевірте їх.

Видаліть свій обліковий запис Google та додайте його назад

Якщо повторна синхронізація ваших контактів виявиться неефективною, наступний найкращий варіант буде видалити обліковий запис Google і додати його знову. Декілька користувачів на форумах Google повідомили про успішне вирішення проблем пошуку в програмі "Контакти" за допомогою цього трюку.

Очистіть кеш програми

Очищення кешу програми "Контакти" призведе до видалення будь-яких застарілих або пошкоджених тимчасових файлів, що змусить застосунок створити їх заново. Якщо функція пошуку не працює через пошкоджений кеш програми, очистіть його, щоб вирішити проблему. Цей процес не вплине на ваші збережені дані. Утримуйте піктограму "Контакти" і торкніться піктограми "i" в меню, що відкриється. Перейдіть до розділу "Пам’ять" (сховище) та виберіть "Очистити кеш".

Оновлення програми

Якщо ви все ще не можете знайти контакти за допомогою функції пошуку, можливо, виникла проблема з додатком "Контакти". Це може статися, якщо програма має помилки або застаріла. Щоб виправити це, відкрийте Google Play Store (Google Play) та знайдіть програму "Контакти". Якщо нова версія доступна, натисніть кнопку "Оновити", щоб встановити її.

Раніше ми розповідали, чому батарея в телефоні швидко розряджається. Деякі з них є очевидними, а про інші ви могли й не замислюватися.