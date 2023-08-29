Відключіть ці "непотрібні" функції телефону, і батарея прослужить вам удвічі довше

Завдяки всім цим порадам ви виграєте кілька годин роботи вашого гаджета.

Іноді трапляється, що ми змушені заряджати свій смартфон кілька разів на день. Це може бути пов’язано з надмірним використанням цього пристрою, а також з деякими функціями телефону, які є дуже енергомісткими.

Можливо, ви цього не знаєте, але деякі програми можуть бути активними, як тільки ви включаєте телефон. Саме з цієї причини нам доводиться заряджати свій гаджет кілька разів на день, пише santeplus.

Які функції розряджають батарею телефону

Фонові програми можуть значно скоротити час автономної роботи. Відключивши їх, ви продовжите термін служби батареї, не звертаючись до професіонала, а також заощадите електроенергію і зможете довше користуватися телефоном.

В першу чергу відключіть GPS та Bluetooth. Ці параметри потрібні лише у певний час вашого дня. Якщо у вас є платіжна система NFC, рекомендується деактивувати її. Також рекомендується припинити спільне використання з’єднань, оскільки це швидше розряджає батарею.

Щоб довше користуватися телефоном, необхідно вимкнути передачу даних в Інтернет, якщо ви перебуваєте в зоні з невеликою кількістю мережі. Це дозволить вашому мобільному телефону не шукати його без потреби під час роботи від джерела живлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заборонено робити під час заряджання телефону. Багато користувачів знають про це правило, але не дотримуються його, завдаючи шкоди батареї.