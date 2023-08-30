Маневрений та швидкий: як американський броньовик MaxxPro проявляє себе в лавах ЗСУ (відео)

Ворожа піхота жахається українських військових на потужній машині

Рік тому Україна отримала від США допомогу — бронетранспортери International MaxxPro. Українські воїни успішно використовують надбання на фронті.

Серед підрозділів які опанували закордонну техніку — 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша. В користування БТР став для російських агресорів неабияким ворогом, зокрема для піхоти окупантів.

Військовослужбовці описують MaxxPro як швидкий, потужний та маневрений БТР і називають "нічним жахом" піхоти ворога. Його гарно використовувати як для наступу, так і для оборони. На озброєнні MaxxPro в базовому варіанту — кулемет, з якого ворога "давлять вогнем".

Характеристики International MaxxPro:

Він належить до категорії MRAP — броньованих машин зі спеціальним захистом від мін. У MaxxPro корпус зроблений у вигляді літери V для відведення вибухової сили міни або саморобної вибухівки від авто.

Важить такий БТР від 13,6 до 14,5 тонн. Ширина 2,59 м, а довжина — від 6,5 до 7,2 м, висота 3,04 м.

Швидкість пересування — 105 км/год.

Кулемет може бути двох калібрів — 7,62 мм або 12,7 мм.

В екіпаж входить базово три людини вміщує від 4 до 6 людини десанту.

Варто зазначити, що на MaxxPro може бути встановлений додатковий захист та лебідка. США використовують тисячі таких машин в регулярній армії. Вони застосовувалися у війнах в Афганістані, Сирії, Іраку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що аби посилити бронетехніку українські військові використовують спеціальні модулі. Це поєднання різних видів зброї та системи керування вогнем.