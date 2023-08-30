Що не можна робити з ноутбуком: гаджету швидко прийде кінець

Якщо ви звикли класти ноутбук на коліна, то у нас для вас погані новини

При роботі з ПК багато користувачів припускаються помилок, які загрожують перегріванням і не тільки. Одна з таких – звичка розміщувати ноутбук на колінах. Це шкідливо не тільки для вашої постави, а й для "здоров’я" гаджета.

Якщо постійно користуватися ноутбуком, кладучи його на коліна, пристрою швидко настане кінець. Про це йдеться у матеріалі Mirror.

Так, якщо ви постійно використовуєте ноутбук на колінах, то є ризик зашкодити вашому пристрою. У ноутбуках використовується ряд невеликих вентиляторів, що швидко обертаються і подають повітря через вентиляційні отвори: так забезпечується охолодження і безперебійна робота компонентів. Використання ноутбука на колінах може заблокувати ці вентилятори. В результаті ваш гаджет може сильно нагрітися після тривалого перебування у цьому положенні.

Зазначимо, що регулярне розміщення ноутбука на колінах веде до зниження ефективності роботи комп’ютера в майбутньому або навіть пошкодження деяких компонентів. Крім того, скорочується термін служби батареї.

Користувачам варто пам’ятати, що м’які поверхні можуть закрити отвори вентиляції, через що ноутбук перегріється, а акумулятор зіпсується. Найкраще використовувати ноутбук за столом і, в ідеалі, розмістити ПК на спеціальній підставці, щоб усі вентилятори були підняті над поверхнею та забезпечували хорошу вентиляцію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що продовжити "життя" ноутбука допоможе регулярне чищення від пилу. Привести гаджет до ладу можна легко в домашніх умовах.