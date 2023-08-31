Шведський ПЗРК нищить авіацію росіян: українські воїни демонструють гарну влучність (відео)

Показники, які демонструє комплекс, залежать від типу ракет

Українська перемога багато в чому залежить від безпеки неба. На сторожі стоять українські сили протиповітряної оборони. Окрім відомих ЗРК Patriot та інших великих комплексів, тримати українську блакить під контролем допомагають переносні ЗРК. Серед них RBS-70, отриманий в квітні від Швеції.

Не дивлячись на те, що перша версія комплексу була поставлена на озброєння ще у 1977 році, вона вдосконалювалась та демонструє неабиякі досягнення. Зазначимо, що на момент створення він був революційним типом озброєння, адже виробники вперше в світі використали в ПЗРК лазерну систему наведення.

Ракета, випущена з ПЗРК, дозволяє полювати на невеликі, швидкі, легкоброньовані цілі. Варто окремо відзначити систему автоматичного відстеження для точного прицілювання та тепловізор для роботи вночі. Нещодавно з такого "шведа" поцілили російський гелікоптер Ка-52. Будьте уважні, на відео чутно нецензурну лексику.

Використовуються кілька типів ракет, зокрема Bolide з фугасною частиною, Rb 70 Mk.1 або 2. Від ракети залежить дальність — від 5 до 8 км, а також висота цілі від 3 до 5 км. Нова версія демонструє ще більшу потужність.

Характеристики RBS-70

Характеристики ПЗРК RBS-70 NG:

Безперешкодне лазерне наведення

Може працювати вдень і вночі

Технологія автоматичного відстеження

Ефективний діапазон: понад 9000 м

Висотне покриття: 0-5000 м

Час розгортання: 45 сек

Час перезавантаження: менш як 5 секунд

Максимальна швидкість: 2 Маха.

Цей комплекс можна використовувати стаціонарно чи встановлювати на колісне, чи гусеничне шасі. Виробник в 2023 пропонує як базу американську бронемашину JLTV з камуфляжем Barracuda від того ж шведського виробника.

Раніше "Телеграф" розповідав", що російські літаки МІГ-31, які є потенційними носіями ракет "Кинджал" злітають в повітря не просто так. Серед причин — вишукування української системи ППО.