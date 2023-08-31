Припиніть так робити: ці шкідливі звички псують ваш мобільний телефон

Довговічність телефону багато в чому залежить від того, як він використовується

З роками ви можете помітити, що ваш мобільний телефон починає гальмувати, акумулятор розряджається всього за кілька годин, і вам часто доводиться перезавантажувати його, щоб він працював краще. Нічого аномального немає: пристрої мають обмежений термін служби. Однак, часто ми самі прискорюємо цей процес, навіть не підозрюючи про це.

Наші мобільні телефони часто зазнають випробувань, пише santeplus. Та й ми іноді забуваємо, що це пристрої зі складною технологією та деякими крихкими компонентами. Ось деякі звички, які можуть вплинути на продуктивність гаджета.

Що не можна робити з телефоном

Одна з найшкідливіших помилок, про яку ми не знаємо, — це звичка класти смартфон будь-куди. Тому що в більшості випадків поверхні, на які ми його розміщуємо, покриті пилом та брудом. Іноді текстура буває навіть шорсткою, часто ризикує пошкодити екран.

Не підключайтеся до будь-якої найближчої мережі Wi-Fi або пристрою Bluetooth, адже це найпростіший спосіб бути зламаним. У цей час хакери можуть легко отримати доступ до ваших особистих даних.

Для безпеки виробники завжди рекомендують використовувати зарядні пристрої конкретної марки. Багато користувачів думають, що це бізнес-стратегія, але для цього кроку є вагома і навіть серйозна причина. Кабелі невідомих марок, які часто менш дорогі, не мають такої ж якості і тому можуть пошкодити ваш смартфон аж до вибуху або займання під час заряджання.

Також одна з найфатальніших помилок: розміщення мобільного телефону в приміщенні, схильному до впливу сонячних променів або, навпаки, в дуже холодному приміщенні. Тепло може перегріти пристрій та легко пошкодити РК-екран. Що стосується низької температури, то це, мабуть, найлютіший ворог акумулятора. А перехід від гарячого до холодного ще більше ушкоджує пристрій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заборонено робити під час заряджання телефону. Багато користувачів знають про це правило, але не дотримуються його, завдаючи шкоди батареї.