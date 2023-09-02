Чому домашній Wi-Fi повільно працює: експерти назвали п’ять основних причин

Щоб сигнал залишався потужним, потрібно зробити кілька простих кроків

Швидкість Wi-Fi від домашнього роутера може бути ослаблена різними факторами. Серед них відстань, електромагнітні перешкоди чи фізичні перепони, але не лише.

Чому погано працює Wi-Fi вдома

Портал iTechua рекомендує переконатися, що налаштування вашого роутера відповідають цим параметрам. Перший — це розташування роутера.

Шафи, стіни, книжкові полиці можуть сильно послаблювати сигнал. Тому тримайте роутер у прямій видимості:

Не встановлюйте роутер біля стін або біля вікон. Якщо ви живете у двоповерховому приватному будинку, то щоб Wi-Fi ловив по всьому будинку, переставте роутер якомога вище.

Якщо на роутері є антени , вони можуть допомогти збільшити швидкість домашнього інтернету. У квартирі антени краще встановлювати у вертикальному положенні. Це дозволить сигналу поширюватись у різні сторони. У приватних будинках рекомендується поставити одну з антен у горизонтальному положенні , а другу – у вертикальному . Якщо на вашому роутері 4 антени, розмістіть їх по 2.

, вони можуть допомогти збільшити швидкість домашнього інтернету. У квартирі антени краще встановлювати у вертикальному положенні. Це дозволить сигналу поширюватись у різні сторони. У приватних будинках рекомендується поставити одну з антен у , а другу – у . Якщо на вашому роутері 4 антени, розмістіть їх по 2. Для зв’язку з усіма пристроями, що знаходяться в будинку, роутер використовує один з каналів , на які ділиться сигнал Wi-Fi. Це може вплинути на швидкість роботи інтернету, особливо якщо кілька людей одночасно використовують Wi-Fi і всі знаходяться на одному каналі.

, на які ділиться сигнал Wi-Fi. Це може вплинути на швидкість роботи інтернету, особливо якщо кілька людей одночасно використовують Wi-Fi і всі знаходяться на одному каналі. Швидкість інтернету значно збільшиться, якщо під'єднати пристрої до роутера за допомогою кабелю . Це може бути телевізор, ігрова приставка або ПК, тобто будь-які пристрої, з якими ви не пересуваєтеся між кімнатами, як із телефоном чи ноутбуком.

. Це може бути телевізор, ігрова приставка або ПК, тобто будь-які пристрої, з якими ви не пересуваєтеся між кімнатами, як із телефоном чи ноутбуком. Якщо швидкість вашого інтернету дуже низька і збільшити її самому не виходить, можливо, настав час покупки нового роутера. А якщо роутер новий, можливо, допоможе лише зміна провайдера.

Щоб покращити сигнал Wi-Fi, можна спробувати перемістити роутер, зменшити кількість перешкод між пристроєм і роутером, вибрати менш завантажений канал, оновити програмне забезпечення роутера або використати підсилювач сигналу.

Раніше ми розповідали, як покращити швидкість Wi-Fi за допомогою незвичайного трюку. Цей популярний лайфхак справді працює.