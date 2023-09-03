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Всевидяча "Фурія": як український БПЛА кошмарить окупантів на фронті (відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Безпілотник "Фурія" успішно працює на фронті Новина оновлена 03 вересня 2023, 07:37
Безпілотник "Фурія" успішно працює на фронті. Фото Колаж "Телеграфу"

Дрон злітає за допомогою катапульти і може перебувати близько трьох годин у польоті

Збройні сили України під час свого контрнаступу використовують для боротьби з окупантами вітчизняні дрони "Фурія". Вони успішно вражають ворожі цілі та буквально кошмарять загарбників на фронті.

Цей безпілотний літальний апарат використовують для ведення розвідки, коригування та роботи у ворожих тилах. Відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

"Поява "Фурії" на полі бою додасть окупантам клопоту, а нашим воїнам полегшить роботу для подальшого планування контрнаступу", - йдеться у повідомленні.

Однією з особливостей цього дрону є тривалий час польоту та великий радіус дії. Це дає можливість військовим виконувати бойові завдання на тактичній глибині 50 км.

"Фурія" злітає за допомогою катапульти та може перебувати близько трьох годин у польоті. Крейсерська швидкість безпілотника – 65 км/год, маршрут можна заважати вже у польоті. БПЛА приземляється за допомогою парашута або по-літньому.

Дрон "Фурія". Фото — Оперативне командування "Схід"

Технічні характеристики

  • максимальна швидкість — 130 км/год.
  • час польоту – до 3 годин;
  • дальність польоту – до 200 км;
  • злітна маса — 5,5 кг;
  • робочий радіус – понад 50 км;
  • електроживлення — два Li-ion акумулятори 42 000 мАг;
Дрон "Фурія". Фото — Оперативне командування "Схід"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український безпілотний літальний апарат Perun. Йому вдалося вже вразити понад сотню ворожих цілей.

Теги:
#Україна #Зброя #Війна #БПЛА #Фурія #Дрон #ЗСУ