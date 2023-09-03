Всевидяча "Фурія": як український БПЛА кошмарить окупантів на фронті (відео)
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Дрон злітає за допомогою катапульти і може перебувати близько трьох годин у польоті
Збройні сили України під час свого контрнаступу використовують для боротьби з окупантами вітчизняні дрони "Фурія". Вони успішно вражають ворожі цілі та буквально кошмарять загарбників на фронті.
Цей безпілотний літальний апарат використовують для ведення розвідки, коригування та роботи у ворожих тилах. Відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
"Поява "Фурії" на полі бою додасть окупантам клопоту, а нашим воїнам полегшить роботу для подальшого планування контрнаступу", - йдеться у повідомленні.
Однією з особливостей цього дрону є тривалий час польоту та великий радіус дії. Це дає можливість військовим виконувати бойові завдання на тактичній глибині 50 км.
"Фурія" злітає за допомогою катапульти та може перебувати близько трьох годин у польоті. Крейсерська швидкість безпілотника – 65 км/год, маршрут можна заважати вже у польоті. БПЛА приземляється за допомогою парашута або по-літньому.
Технічні характеристики
- максимальна швидкість — 130 км/год.
- час польоту – до 3 годин;
- дальність польоту – до 200 км;
- злітна маса — 5,5 кг;
- робочий радіус – понад 50 км;
- електроживлення — два Li-ion акумулятори 42 000 мАг;
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український безпілотний літальний апарат Perun. Йому вдалося вже вразити понад сотню ворожих цілей.