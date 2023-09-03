Телефон "літатиме": три простих кроки для прискорення роботи гаджета

Користувачі повинні знати про спритні трюки, які вирішать проблему із довгим завантаженням смартфона

Надто повільна робота мобільного телефону та завантаження програм – проблема багатьох користувачів. Однак якщо ваш гаджет "висне", прості дії допоможуть це виправити.

Варто звернути увагу на три способи прискорення смартфона, зокрема Android. Про це розповідає матеріал Mirror.

За секунду прискорити роботу телефону неможливо. Тим не менш, кілька нехитромудрих маніпуляцій допоможуть користувачам підвищити продуктивність гаджета.

По-перше, звільніть місце для зберігання. Для цього перейдіть до "Параметри", потім — "Пам’ять", далі — "Звільнити місце". Ви можете видалити програми, що не використовуються, великі або непотрібні файли. Такий маневр значно пришвидшить роботу телефону.

По-друге, закрийте програми. Звучить просто, але користувачі часто забувають про це. Відкрийте перелік додатків на смартфоні, зазвичай це легко зробити, змахнувши по екрану вгору. Потім закрийте програми.

Третє, що потрібно зробити, відключити анімацію додатків. У Android багато анімованих опцій, проте вони займають пам’ять. Спробуйте відкрити "Налаштування", далі "Спеціальні можливості", потім — "Текст та відображення". Натисніть кнопку "Видалити анімацію". Це один із найшвидших способів досягти помітного підвищення продуктивності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сприятливо вплине на швидкість роботи мобільного телефону одна проста звичка. Дуже важливо періодично перезавантажувати смартфон.