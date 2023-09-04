Що станеться, якщо не заряджати телефон до 100%: ви, напевно, цього не знали

Практика "повної зарядки" взагалі не рекомендується!

Для більшості користувачів смартфонів заряджання телефону до 100 є ідеальним варіантом. Так само, на їхню думку, досягнення 0 було б найкращим жестом перед підзарядкою телефону. Однак така практика може мати серйозні наслідки для акумулятора.

Більшість користувачів вважають, що батарею необхідно заряджати по максимуму, щоб не доводилося робити це знову протягом дня. Однак неповна зарядка має більше позитивних наслідків для акумулятора вашого телефону, пише портал santeplus.

Що відбувається, коли акумулятор телефону не повністю заряджений

При досягненні останніх відсотків телефон заряджається повільніше, що значно збільшує ризик перегріву акумулятора. Зупинившись на 80 %, ви зменшите ризик і продовжите термін служби акумулятора телефону. Щоб досягти цього відсотка, простіше підключати телефон кілька разів на день.

Так само, не рекомендується допускати повної розрядки телефону, до 0%. Крім цього, не варто залишати телефон підключеним до мережі всю ніч. Натомість рекомендується підтримувати рівень заряду акумулятора на рівні 40–80 %.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які програми швидше розряджають телефон. Якщо їх видалити, то батарея довше триматиме заряд.