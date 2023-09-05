Плями, смуги і не тільки: топ-5 проблем з екраном телефону та як їх виправити

З битими пікселями та іншою бідою можна спробувати впоратися навіть без майстра

Практично кожен, хто користується телефоном, зіштовхувався з виникненням різних проблем зі своїм гаджетом. Найбільш проблемною частиною смартфона є екран — з ним постійно виникають різні складнощі.

Деякі неприємні моменти, наприклад, передчасне вимкнення підсвічування, усуваються через зміну налаштувань, але є деякі проблеми, які не зникають незалежно від виставлених параметрів. Що робити, якщо екран телефону не працює або робить це некоректно, пише iТechua.

Биті пікселі

Биті пікселі являють собою точки на дисплеї, які неправильно відображають кольори, можуть бути присутніми і на новому девайсі. Зазвичай биті пікселі на екрані з’являються внаслідок заводського браку або механічного впливу й усуваються тільки шляхом заміни матриці. Проблему вдається вирішити за допомогою спеціального застосунку.

Зарядіть смартфон, встановіть Dead Pixels Test and Fix. Ця програма доступна в Google Play і є абсолютно безкоштовною. Далі дійте за інструкцією:

Запустіть додаток.

Перейдіть у розділ "Лікування пікселів".

Натисніть кнопку "Старт".

Наберіться терпіння і дочекайтеся закінчення процедури.

Через цей же додаток можна перевірити екран на наявність битих пікселів

За замовчуванням лікування битих пікселів займає 40 хвилин. Якщо це не допоможе – повторіть процедуру або спробуйте промасажувати дефектну ділянку екрана. Іноді так теж можна вирішити проблему.

Плями на екрані

У процесі експлуатації пристрою ви можете помітити плями на екрані, причина їх появи залежить від кольору дефектної ділянки.

Жовта пляма з’являється через вплив високих температур. Для усунення можна спробувати прикласти холодний предмет до місця дефекту, але з імовірністю 95% проблему вдасться вирішити тільки заміною дисплея.

Чорна пляма виникає через механічні пошкодження або потрапляння вологи в корпус. Усування — тільки заміна екрана смартфона.

Фіолетова пляма за аналогією з чорною може з’явитися внаслідок потрапляння вологи, можна спробувати висушити смартфон.

Кольорова пляма з’являється з однієї з причин, викладених вище, або є наслідком програмного збою. В такому випадку оновіть прошивку або скиньте гаджет до заводських налаштувань.

Смуги на екрані

Вертикальні смуги на екрані часто виникають після падіння смартфона, а також будь-якого іншого механічного впливу. Наявність подібних ознак свідчить про пошкодження матриці або дисплейного шлейфу, тож для усунення неполадок слід звернутися у сервісний центр.

Також смуги на екрані телефона можуть виникнути через збій ПЗ. Для перевірки перейдіть в безпечний режим Андроїд. Якщо смуги немає, але вона з’являється у звичайному режимі, то для вирішення проблеми знадобиться скинути налаштування пристрою.

Залишкове зображення на екрані

Для більшості смартфонів з AMOLED-матрицями ця проблема властива. З’являється через порушення правил експлуатації, а саме — якщо дисплей залишається постійно ввімкненим, на ньому рано чи пізно з’явиться залишкове зображення. На нейтральному тлі стане видно силуети іконок додатків та інших картинок. Можна знизити ймовірність появи залишкового зображення на екрані. Для цього потрібно ввімкнути автоблокування і автояскравість, а також уважно стежити за температурою корпусу.

Чорний екран

Чорний екран на телефоні може змусити вас викинути гаджет. Якщо це сталося — потрібно переконатися, чи функціонує сам девайс: виконайте примусове перезавантаження Андроїд або спробуйте зателефонувати на свій смартфон. Якщо апарат не подає ознак життя — поставте його на зарядку, а якщо це не допоможе – зверніться до сервісного центру. Якщо не працює екран, а сам смартфон подає ознаки життя — це може означати пошкодження або від’єднання дисплейного шлейфу. Допомогти виправити цю проблему допоможе сервісний центр.

Раніше "Телеграф" писав, як змінити фон у FaceTime.