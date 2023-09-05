Чи потрібно чекати, поки сяде телефон, щоб поставити його на зарядку: відповідь

Телефон потрібно заряджати таким чином, щоб зберегти його автономність

Мобільний телефон щодня необхідний для зв’язку з нашими близькими, отримання повідомлень, ігор або прослуховування музики, і часто для роботи. З цієї причини автономність смартфона має бути ефективною. Деякі користувачі, побоюючись побачити, як акумулятор розрядиться, заряджають телефон, навіть якщо він вже заряджений. Але чи можна це робити?

Підключати телефон до зарядного пристрою необхідно, коли акумулятор розряджений — це знають усі. А ось чи не зашкодить гаджету "додаткова" зарядка, коли він уже заряджений, розповідає портал santeplus.

Чи можна заряджати телефон, навіть якщо він вже заряджений

Якщо у вас є ще досить високий рівень заряду (в межах 40-60%), але ви відчуваєте, що вам потрібно зарядити свій гаджет ще більше, — зробіть це. Однак не рекомендується досягати 100% рівня заряду. Автономності до 80% батареї достатньо для використання вашого смартфона.

Так само не рекомендується залишати акумулятор розрядженим і заряджати смартфон тільки при досягненні ним 0% автономності. Найкраще не дозволяти йому падати нижче 20%.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які програми швидше розряджають телефон. Якщо їх видалити, то батарея довше триматиме заряд.