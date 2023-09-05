Сучасна, точна, далекобійна: яку САУ українська армія очікує від Німеччини (відео)

Артилерія максимально автоматизована — для керування потрібно усього дві людини

Українським військовим потрібна гарна артилерія для того, щоб просуватися і звільняти територію України. Наша армія має власні системи, зокрема САУ "Богдана", однак країни-партнери можуть постачати Україні більш сучасні зразки. Серед тих що очікується у 2024 (до 2025 року) — система ствольної артилерії САУ RCH155 з Німеччини. Їх пообіцяли 18 штук.

За інформацією виробника Krauss-Maffei Wegmann — це одна з найдосконаліших систем ствольної артилерії у світі. Основне озброєння — це гармата 155 мм. Це сучасна технологія, її почали виробляти лише у 2014 році. Щодо характеристик які варто зазначити, це швидкість стрільби у 9 пострілів на хвилину та покращений захист екіпажу. Залежно від типу снаряда може видати дальність пострілу аж до 54 км. Така далекобійність може допомогти дістати до тилу ворога, а висока точність — уникнути зайвих жертв серед цивільного населення при звільненні окупованих територій.

Особливістю цієї САУ RCH155 є повністю автоматизована система заряджання снаряда, а також наведення. В ній є комп'ютер управління вогнем з інтегрованим балістичним розрахунком і радіозв'язком передачі даних з системою управління артилерією.

Характеристики САУ RCH155

Для безпеки екіпажу в САУ встановлена система захисту від радіаційної хімічної та біологічної зброї особлива система вентиляції автоматична система виявлення та гасіння пожежі. Варто зазначити — САУ мобільніша завдяки колісній системі.

Раніше "Телеграф" розповідав про початок виробництва в Україні артилерії зі стандартним для НАТО калібром 155 мм. Це важливо, адже джерел забезпечення снарядами для такої зброї більше.