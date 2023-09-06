Що потрібно зробити перед тим, як підключатися до Wi-Fi в готелі: три важливі нюанси "врятують" телефон
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Користуватися Wi-Fi у готелі не забороняється, але потрібно робити це обережно
Швидкий інтернет у готелі – зручна річ. Однак при підключенні до роутера Wi-Fi слід врахувати низку правил.
Користувачам достатньо знати про три важливі нюанси, щоб убезпечити мобільний телефон та інший гаджет від ризиків, пов’язаних з Wi-Fi у готелях. Про це йдеться у матеріалі Mirror.
Так, будь-яка загальнодоступна мережа Wi-Fi, включаючи маршрутизатор у номері готелю, може потенційно нашкодити вам і вашому смартфону. Хакери намагаються підключатися до Wi-Fi у готелі, щоб отримувати паролі й особисту інформацію мандрівників. Іноді аферисти навіть створюють підроблену мережу з тією ж назвою, що й офіційний Wi-Fi, щоб обдурити людей.
Перш, ніж використовувати готельний Wi-Fi, врахуйте три нюанси:
- Обов’язково перевірте точне ім’я та пароль на стійці реєстрації перед тим, як підключати до мережі свої пристрої.
- Увімкніть антивірус на вашому смартфоні або ноутбуці перед входом до системи, щоб додати додатковий рівень захисту.
- Відключіть автоматичне підключення до Wi-Fi, так ви зможете запобігти випадковому підключенню вашого гаджета до сумнівної мережі.
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