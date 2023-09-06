Що потрібно зробити перед тим, як підключатися до Wi-Fi в готелі: три важливі нюанси "врятують" телефон

Користуватися Wi-Fi у готелі не забороняється, але потрібно робити це обережно

Швидкий інтернет у готелі – зручна річ. Однак при підключенні до роутера Wi-Fi слід врахувати низку правил.

Користувачам достатньо знати про три важливі нюанси, щоб убезпечити мобільний телефон та інший гаджет від ризиків, пов’язаних з Wi-Fi у готелях. Про це йдеться у матеріалі Mirror.

Так, будь-яка загальнодоступна мережа Wi-Fi, включаючи маршрутизатор у номері готелю, може потенційно нашкодити вам і вашому смартфону. Хакери намагаються підключатися до Wi-Fi у готелі, щоб отримувати паролі й особисту інформацію мандрівників. Іноді аферисти навіть створюють підроблену мережу з тією ж назвою, що й офіційний Wi-Fi, щоб обдурити людей.

Перш, ніж використовувати готельний Wi-Fi, врахуйте три нюанси:

Обов’язково перевірте точне ім’я та пароль на стійці реєстрації перед тим, як підключати до мережі свої пристрої.

Увімкніть антивірус на вашому смартфоні або ноутбуці перед входом до системи, щоб додати додатковий рівень захисту.

Відключіть автоматичне підключення до Wi-Fi, так ви зможете запобігти випадковому підключенню вашого гаджета до сумнівної мережі.

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