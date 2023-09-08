Що робити, якщо телефон перестав ловити мережу: допоможуть кілька хитромудрих методів

Не поспішайте нести телефон у ремонт

На жаль, у деяких місцях не завжди чудовий телефонний сигнал. На щастя, є низка речей, які ви можете зробити, щоб поліпшити сигнал стільникового зв’язку.

Немає необхідності виконувати всілякі "акробатичні трюки", пише santeplus. Якщо у вас поганий прийом, ви можете застосувати кілька хитромудрих методів.

Телефон перестав ловити мережу: що робити

Зніміть корпус

Однією із причин слабкого сигналу може бути корпус мобільного телефону. Якщо ви помістите на пристрій чохол, особливо металевий, це може вплинути на ефективність антени мобільного телефону. Спробуйте зняти чохол, і можливо мережа покращиться.

Поміняйте своє місцеперебування

Підніміться, наприклад, вгору: сигнал, як правило, краще ловить на верхніх поверхах. Підійдіть ближче до вікна: сигнал стільникового зв’язку легше проникає в будинок, якщо він не заблокований будівельними матеріалами.

Перейдіть на іншу мобільну мережу

Якщо, попри всі зусилля, проблема повторюється і у вас постійно поганий сигнал навіть удома, то краще взагалі подумати про зміну провайдера. Щоб дізнатися, чи забезпечить інша мережа найкращий мобільний сигнал, ви можете використовувати їх засоби перевірки покриття.

Раніше "Телеграф" писав, чим небезпечний мороз для смартфона. Щоб уникнути переохолодження мобільних пристроїв, слід дотримуватися кількох правил.