Є два простих способи заощадити заряд батареї на телефоні

Ви зможете довго користуватися смартфоном, забувши про підзарядку

Ваш мобільний телефон може швидко розряджатися. Іноді можна надто довго та активно користуватися смартфоном, забуваючи про зарядку. Якщо ви не маєте зарядного пристрою, але вам необхідно, щоб ваш гаджет залишався активним ще деякий час і не вимикався, є рішення.

Поговоримо про як мінімум дві хитрощі, які дозволять заощадити заряд батареї. Варто провернути з мобільним деякі маніпуляції, пише rd.com.

Як заощадити батарею смартфона

Активуйте авіарежим. Ефективний спосіб запобігти швидкій розрядці батареї. У цьому режимі ви не зможете приймати текстові повідомлення або проводити пошук в інтернеті, але ви заощадите заряд, оскільки ваш телефон не буде постійно шукати стільникову мережу або підключення до Wi-Fi. Вимкніть свій мобільний телефон. Таким чином, ви гарантовано продовжите час роботи батареї. Якщо вам не хочеться вживати таких радикальних заходів, можна переключити телефон у режим низького енергоспоживання. Цей параметр зазвичай доступний у налаштуваннях як на пристроях iPhone, так і на пристроях Android і називається "Режим економії заряду батареї".

Раніше ми писали, чому залишати iPhone на зарядці на всю ніч — можна. Потрібно лише увімкнути одну функцію.