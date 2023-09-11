Скільки часу потрібно перезавантажувати роутер, якщо пропав інтернет

Компоненти пристрою зберігають проблемну інформацію

Будь-які пристрої – планшет, ноутбук, телефон – потрібно перезавантажувати рано чи пізно. Це стосується й маршрутизаторів. У більшості інструкцій зазначено, що під час перезавантаження роутера потрібно почекати від 10 до 60 секунд, перш ніж знову його підключати. Це відбувається тому, що там використовуються конденсатори, що накопичують електричний заряд.

Що відбувається при перезавантаженні роутера

Як зазначає портал makeuseof, конденсатори продовжують утримувати заряд після припинення подачі електроенергії. Це означає, що навіть після того, як ви витягнете вилку роутера з розетки, вони зберігають свій заряд протягом деякого часу. Якщо ви не дозволите конденсаторам повністю розсіяти заряд, ви можете зберегти проблемну інформацію і після перезавантаження.

Вам дійсно потрібно почекати деякий час, поки вони втратить накопичену електричну енергію. Ця рекомендація також дає конденсаторам та іншим компонентам маршрутизатора додатковий час для охолодження. Отже, якщо ви дійсно хочете дати перезавантаженню найкращий шанс усунути широкий спектр потенційних проблем із підключенням, ви можете почекати 30 секунд або навіть довше (особливо якщо роутер теплий на дотик).

Як перезавантажити роутер:

Відключіть пристрій від мережі. Ви можете зробити це, вийнявши вилку з розетки або вийнявши шнур живлення з маршрутизатора. Просте натискання кнопки скидання без від’єднання від електрики не допоможе. Залиште маршрутизатор неактивним на кілька хвилин. Технічно потрібно почекати 10–30 секунд або до 60, щоб конденсатори втратили заряд. Але краще почекати 2-3 хвилини та перезавантажити один раз, ніж пробувати знову, якщо ви не будете впевнені, що дали достатньо часу. Кілька хвилин очікування також дає роутеру трохи більше часу для охолодження. Якщо пристрій теплий на дотик, ви можете почекати ще довше, перш ніж увімкнути його знову. Під'єднайте маршрутизатор до мережі. Дайте йому достатньо часу для виконання циклу перезавантаження. Іноді з’єднання не відновлюється за одну секунду і потрібно почекати, щоб червоний сигнал, що попереджає про відсутність інтернету, змінився зеленим.

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