Що робити, якщо ноутбук гальмує: простий лайфхак із флешкою

Зовнішній накопичувач можна використовувати для розширення оперативної пам’яті

Іноді ноутбук сильно перегрівається і це може спричинити уповільнення його роботи. Але якщо у вашому комп’ютері просто обмежена кількість оперативної пам’яті (RAM) і вам потрібно покращити його продуктивність, то для прискорення роботи вам може стати в нагоді USB-флешка. В даному випадку вона буде використовуватися як ReadyBoost (на Windows).

Як правильно ввімкнути ReadyBoost

Перевірте системні вимоги

Переконайтеся, що комп’ютер підтримує ReadyBoost. Зазвичай це доступно на комп’ютерах під керуванням Windows Vista та новіших версій операційної системи.

Виберіть відповідну флешку

Виберіть USB-флешку з достатнім об’ємом та гарною швидкістю читання та запису. Зазвичай рекомендується використовувати флешку об’ємом не менш як 4 ГБ.

Під'єднайте флешку

Вставте флешку у вільний порт USB на комп’ютері. Дійте акуратно, тримайте флешку горизонтально потрібною стороною, щоб не зламати порт.

Налаштуйте ReadyBoost:

Клацніть правою кнопкою миші на іконці флешки в "Цей комп’ютер".

Виберіть "Властивості".

Перейдіть на вкладку "ReadyBoost".

Виберіть "Використовувати цей пристрій" і виберіть об’єм простору, який ви хочете виділити для ReadyBoost (зазвичай рекомендується в 1-2 рази більше, ніж у вас оперативної пам’яті).

Застосуйте налаштування, натиснувши "Застосувати" та "ОК", щоб зберегти їх.

Раніше ми писали, куди не можна ставити ноутбук. Ознайомтеся з цими порадами, якщо хочете, щоб гаджет прослужив вам якнайдовше.