Що робити, якщо ноутбук гальмує: простий лайфхак із флешкою
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Зовнішній накопичувач можна використовувати для розширення оперативної пам’яті
Іноді ноутбук сильно перегрівається і це може спричинити уповільнення його роботи. Але якщо у вашому комп’ютері просто обмежена кількість оперативної пам’яті (RAM) і вам потрібно покращити його продуктивність, то для прискорення роботи вам може стати в нагоді USB-флешка. В даному випадку вона буде використовуватися як ReadyBoost (на Windows).
Як правильно ввімкнути ReadyBoost
- Перевірте системні вимоги
Переконайтеся, що комп’ютер підтримує ReadyBoost. Зазвичай це доступно на комп’ютерах під керуванням Windows Vista та новіших версій операційної системи.
- Виберіть відповідну флешку
Виберіть USB-флешку з достатнім об’ємом та гарною швидкістю читання та запису. Зазвичай рекомендується використовувати флешку об’ємом не менш як 4 ГБ.
- Під'єднайте флешку
Вставте флешку у вільний порт USB на комп’ютері. Дійте акуратно, тримайте флешку горизонтально потрібною стороною, щоб не зламати порт.
Налаштуйте ReadyBoost:
- Клацніть правою кнопкою миші на іконці флешки в "Цей комп’ютер".
- Виберіть "Властивості".
- Перейдіть на вкладку "ReadyBoost".
- Виберіть "Використовувати цей пристрій" і виберіть об’єм простору, який ви хочете виділити для ReadyBoost (зазвичай рекомендується в 1-2 рази більше, ніж у вас оперативної пам’яті).
- Застосуйте налаштування, натиснувши "Застосувати" та "ОК", щоб зберегти їх.
Раніше ми писали, куди не можна ставити ноутбук. Ознайомтеся з цими порадами, якщо хочете, щоб гаджет прослужив вам якнайдовше.