У яких випадках потрібно терміново перезавантажувати телефон: знають далеко не всі

Принцип багатьох розробників: "Сім бід – один Reset"

При невеликих збоях багато користувачів часто відразу ж виконують перезавантаження свого смартфона, сподіваючись усунути проблеми, що виникли. Більш того, деякі сучасні пристрої автоматично перезапускаються, якщо виникають збої в їхній операційній системі. З цього можна зробити висновок, що такий підхід є досить ефективним.

Перезавантаження варто зробити в першу чергу, якщо пристрій завис і не реагує на жодні команди, або якщо якась програма функціонує некоректно, пише ukr.media. Розробники навіть кажуть: "Сім бід — один Reset (reset — перезавантаження на англ.)!".

Коли перезавантаження не працює

Якщо програма продовжує відчувати проблеми навіть після перезавантаження, рекомендується видалити її. Крім того, варто знати, що в смартфонах існує функція "жорсткого перезавантаження" — Hard Reset, яку слід використовувати, якщо пристрій перестав реагувати на будь-які дії і перетворився на "цеглу". Попередимо, що жорстке скидання відновлює систему до заводських налаштувань та повністю очищає телефон.

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