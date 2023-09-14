Телефон не розряджатиметься: шість простих правил врятують батарею

Не варто використовувати дешеві зарядні кабелі, а ось фонові оновлення краще відключити

Автономний час роботи мобільного телефону залежить від можливостей акумулятора. Якщо користувачі будуть дотримуватися простих рекомендацій, то продовжать термін служби батареї.

Зверніть увагу на шість важливих правил, щоб ваш смартфон не розряджався швидко. Про це йдеться у матеріалі Tech advisor.

Насамперед рекомендується частіше включати режим енергозбереження. Це простий спосіб знизити енергоспоживання, що у перспективі уповільнить старіння батареї.

По-друге, варто скористатися опцією, яка є на будь-якому гаджеті – темний режим екрану. Так ви заощадите заряд батареї. Крім того, завжди можна зменшити рівень яскравості дисплея, що теж збереже вам пару дорогоцінних відсотків.

Третя порада — відключіть фонові оновлення для програм, які, на вашу думку, не потрібні. Така дія зменшить навантаження на акумулятор смартфона.

Крім того, бажано вимикати телефон або переводити його в режим польоту, коли він вам не потрібен, наприклад, на ніч. Краще, щоб у такому випадку був достатній рівень заряду батареї.

Ще одне важливе правило – не закривайте додатки примусово. Операційна система вашого телефону сама впорається з цим. А ось звичка щоразу відкривати одну програму знову і знову розрядить гаджет.

Останнє, про що варто знати користувачам, це відмова від дешевих зарядних пристроїв та кабелів. При покупці зарядних аксесуарів не варто заощаджувати. В іншому випадку існує ризик перезаряджання і не виключено пошкодження компонентів телефону.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прискорити зарядку смартфона. Вам потрібно знати лише про трійку маленьких хитрощів.