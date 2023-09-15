Як зашифрувати дані на флешці: сім простих кроків для захисту ваших даних

Цим способом можна зашифрувати дані на будь-якому знімному диску

Незважаючи на те, що з появою хмарних сервісів зберігати інформацію стало набагато простіше, USB-накопичувачі не здають своїх позицій. Наприклад, за допомогою флешки можна збільшити оперативну пам’ять ноутбука. Також багато людей зберігають на них цінну інформацію або використовують як резервний спосіб копіювання важливих даних.

Портал itechua розповідає, як запобігти несанкціонованому доступу до вашої інформації, якщо USB-накопичувач загублений або в інших випадках. Для цього необхідно захистити його паролем.

Як можна закодувати флешку – сім кроків

Використовуйте вбудований BitLocker. Ця функція в операційній системі допомагає зашифрувати дані на будь-якому знімному диску — USB-накопичувачі, SD-карті або зовнішньому жорсткому диску.

Крок 1. Підключіть USB-накопичувач або жорсткий диск до комп’ютера з Windows 10.

Крок 2. Відкрийте "Провідник", натисніть правою кнопкою миші на USB-накопичувачі та оберіть "Увімкнути BitLocker".

Крок 3. Поставте галочку "Використовувати пароль для розблокування диска" та придумайте пароль. Рекомендовано не використовувати дату народження, цифри або літери на клавіатурі поспіль. Щоб підвищити надійність пароля, вибирайте різний регістр літер (малі та великі), цифри та допустимі символи. Введіть пароль, підтвердіть його та клацніть "Далі".

Крок 4. Виберіть один із способів відновлення, якщо забудете пароль. Для цього пропонуються три варіанти:

збережіть ключ у обліковому записі Microsoft;

збережіть у файл;

роздрукуйте та зберігайте в надійному місці.

Крок 5. Виберіть обсяг шифрування. Пропонується зашифрувати простір або весь диск.

Крок 6. Виберіть режим шифрування. Ви можете вибрати будь-який метод, але ми пропонуємо вибрати сумісний режим.

Крок 7. Натисніть "Почати шифрування". Процес залежить від продуктивності вашого пристрою та від того, який обсяг ви шифруєте. Будьте готові до того, що він може займати від кількох хвилин до кількох годин. Після завершення ви побачите повідомлення, що шифрування завершено. Після цього можна вимкнути та вийняти флешку.

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