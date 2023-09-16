Чим не можна чистити динамік телефону: залишитеся без звуку

Щоб не зіпсувати гаджет, відмовтеся від гострих предметів

Якщо звук на мобільному телефоні став тихішим або переривається, можливо причина криється в забрудненому динаміку. Очистити його просто, тільки обійдіться від зубочисток та голок.

Щоб очистити динаміки у смартфоні, пам’ятайте про важливі нюанси. Про це повідомляє Pocket-lint.

Хриплий чи спотворений звук на гаджеті – привід почистити динаміки. Отвори для звуку досить маленькі та тендітні, тому працюйте з ними обережно.

Чим не можна чистити динамік телефону

У жодному разі не використовуйте воду, абразивні засоби чи щось гостре. Так, ви зможете видалити багнюку, але ризикуєте пошкодити динаміки.

Краще використовувати щітку з м’якою щетиною (наприклад, м’яку зубну щітку), переконавшись, що вона суха та чиста. Крім того, спеціальна замазка, що чистить, відмінно проникне в щілини і видалить дрібний бруд, а проста повітродувка прибере пил, волосся і велике сміття.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зіпсувати динамік смартфона може рідина. Важливо діяти швидко і правильно, якщо ваш мобільний телефон упав у воду.