До скількох відсотків заряджати смартфон: так батарея прослужить довше

Дотримуйтесь одного елементарного правила

Багато користувачів неправильно заряджають свої смартфони, не усвідомлюючи це. Наприклад, залишають на зарядці на цілу ніч і заряджають мобільник до повних 100%. Але так робити не можна.

Попри значне покращення якості нових акумуляторів для смартфонів у порівнянні з минулими моделями, слід уникати ситуацій, які можуть зменшити термін служби батареї. Оптимальним діапазоном заряду смартфона є від 40% до 80%, пише komando.

Як правильно заряджати смартфон

Чому саме 40-80% заряду? Це пов’язано з тим, що акумулятор з більш високою напругою зазнає набагато більшого навантаження, що потенційно може негативно позначитися на загальній тривалості служби акумулятора.

Найкраще регулярно підтримувати заряд на рівні від 40 до 80 відсотків. Дотримуючись цього простого правила, ви можете значно збільшити термін служби акумулятора та завжди мати готовий до використання смартфон.

Раніше ми писали, чому залишати iPhone на зарядці на всю ніч можна. Потрібно лише увімкнути одну функцію.