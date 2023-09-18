І не мороз, і не спека: яка температура краща для телефону

Не використовуйте смартфон при екстремальній температурі, щоб не зіпсувати батарею

Користувачам важливо не лише захищати мобільний телефон від перегріву в спеку, а й не використовувати гаджет в умовах сильного холоду. Пристрій може реагувати на екстремальну температуру, що може призвести до пошкодження батареї.

Найбільш оптимальна температура для смартфона знаходиться в діапазоні від -20 до 45 градусів за Цельсієм. Про це йдеться у матеріалі How to geek.

Важлива порада, яка допоможе користувачам продовжити термін служби акумулятора телефону, звучить просто: уникайте екстремальних температур. Так, батарея смартфона чутлива і до спеки, і холоду. Таким чином, вплив високих або низьких температур може скоротити термін служби пристрою або призвести до швидкого виснаження.

Користувачам рекомендують уникати обох сценаріїв, якщо ви хочете, щоб батарея прослужила довго. Apple стверджує, що тримати iPhone або iPad при температурі від -20 до 45 градусів за Цельсієм безпечно. Зазначимо, що аналогічні температурні діапазони бажані для пристроїв Android.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перегрів може "вбити" ваш мобільний телефон та інші гаджети. Нескладні трюки допоможуть досить швидко охолодити техніку.