Як самостійно можна почистити телефон: топ-8 порад від фахівців

Ви здивуєтеся, але подібну процедуру можна провести самотужки досить просто і результативно

Смартфон — незмінний помічник людини в сучасному світі. Для використання мобільного пристрою є ряд правил, які допоможуть продовжити йому життя. Також не варто забувати, що гаджет час від часу забруднюється та потребує очищення.

Навіть якщо у вас найсучасніший чохол для телефона, періодично його все одно доведеться чистити. Це стосується не тільки зовнішнього вигляду, а у внутрішнього наповнення, оскільки щодня непотрібні файли та віруси обтяжують програму. Як правильно очищувати смартфон від різних видів "сміття" пише Blog.comfy.ua.

Перед початком чищення пристрою в домашніх умовах вимкніть його та від’єднайте всі кабелі — так ви захистите смартфон. Далі треба діяти, зважаючи на ступінь забруднення — іноді вистачає простої сухої ганчірки, а інколи не обійтися без спеціальних засобів.

ТОП-8 порад як почистити смартфон

Мікрофібра

Якщо ви бачите на улюбленому гаджеті товстий шар пилу – берете суху ганчірку, а краще клаптик мікрофібри, який продається у будь-якому магазині техніки, і акуратно витираєте пристрій. Приділіть особливу увагу клавішам, внутрішнім портам, гнізду зарядки. Саме тут, як правило, накопичується більше всього бруду, від пилу до залишків їжі.

Стиснене повітря

Щоб дістатись до важкодоступних місць, використовується стиснене повітря. Ємність з ним можна купити в магазинах електроніки. Але будьте пильні: якщо в рекомендаціях виробника (як, наприклад, в смартфонах Asus или Lg) заборонено користуватись цим методом, краще не ризикувати. Іноді зустрічаються особливо тендітні деталі, які можуть не витримати такого навантаження та вийти з ладу.

Дистильована вода

Допоможе очистити смартфон від пилу, особливо вторинно, коли основний шар вже витертий, а глибший поки що не піддається. Просто налийте дистилят на ганчірку та витирайте свою техніку від плям. Але майте на увазі, що таким чином очистити екран смартфону набагато легше, ніж, наприклад, вузькі подряпини на лицьовій та задній панелях. Ніякого сушіння феном! Навіть хвилина висушування здатна навіки згубити ваш смартфон. Адже в ньому повно деталей, які не переносять високих температур та миттєво виходять з ладу. Те ж стосується і сушіння в духовці, микрохвильовці та інших пристроях. Сушити можна лише природним шляхом. Як виняток, дозволяється мішечок з рисом чи силіконгелем. Від залишків води це допомагає на ура: просто покладіть гаджет зверху, зайва волога сама вбереться.

Скотч

Якщо під рукою немає жодних чистячих засобів, а екран хіба що не тріскається від бруду, ще й весь вкритий відбитками пальців, можна використати звичайний скотч. Просто приклейте його до поверхні екрану та повільно зніміть. Бруд залишиться на скотчі. Часто користуватись цим засобом не рекомендується, ризикуєте пошкодити сенсор, але деколи – можна.

Ультрафіолетова лампа

Звучить фантастично, але знищити мікроби можна, розмістивши смартфон під бактерицидну УФ-лампу PhoneSoap. Зовні вона нагадує маленький солярій, де гаджет "засмагає" протягом 4-5 хвилин. Жодна хімія в процесі не використовується, діють лише дві ультрафіолетові лампи, що допомагають позбавитись від вірусів та бактерій.

Склоочисник

Стане в нагоді, коли треба почистити саме камеру смартфона. Слід змочити в ньому ватну паличку та дуже обережно протерти нею мутні місця на склі. Якщо якість знімків зовсім погана та бруд міг потрапити всередину пристрою, можна спробувати протерти лінзу. Так, це доволі ризиковано, але, якщо діяти обережно, все буде добре. Камеру треба берегти, як зіницю ока – замінити її не вдасться.

Спиртові серветки, спирт

Найпопулярніший в народі засіб дійсно ефективний при очищуванні смартфону (особливо, коли є бруд на кришці). Змочуємо палички в спирт та протираємо усе, що виглядає брудним. Те саме стосується серветок. Але є нюанс: якщо регулярно протирати екран смартфону спиртом, з часом його сенсор слабшає. Не зловживайте цим методом.

Оцтовий розчин

Часто користуватись ним не варто, але, якщо бачите, що ані тканина, ані вода не допомогли – потрібний оцтовий розчин. Його наносять на ганчір’я та без тиску, легкими рухами, очищують смартфон. Потім краще все насухо витерти мікрофіброю. Позбавитись від подряпин на смартфоні навряд чи вдасться повністю, але менш помітними вони точно стануть.

Чого робити НЕ МОЖНА:

Використовувати будь-які миючі засоби.

Сушити вимитий смартфон будь-чим гарячим (фен, пічка, мікрохвильовка).

Терти екран звичайною тканиною або паперовими серветками — у випадку з камерою існує велика ймовірність пошкодити матрицю.

Чистити увімкнений смартфон.

Мити телефон водою, зайва волога – часта причина плям на ЖК-поверхні.

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