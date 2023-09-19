Ніколи цього не робіть: топ-5 помилок, які вбивають ваш смартфон

Користувач навряд чи буде задоволений, якщо його мобільний пристрій передчасно вийде з ладу

Кожен власник гаджета хоче, щоб його смартфон працював і не гальмував роками. На жаль, часто люди самі роблять помилки, що призводить до серйозних проблем у роботі мобільного телефону.

Отже, від яких п'яти дій варто відмовитися, щоб не "вбити" свій гаджет? Фахівці назвали найпоширеніші помилки, яких припускаються користувачі.

Що не треба робити з телефоном — популярні помилки

Повністю розряджений смартфон

Бажано заряджати мобільний телефон до того, як він встигне розрядитися нижче 20%. Якщо ви часто знижуєте рівень заряду батареї до 0%, з батареєю виникнуть серйозні проблеми.

Використання неоригінального зарядного пристрою

Мобільний телефон бажано підключати тільки до "рідної" зарядки. Якщо з якихось причин це неможливо, то необхідно знайти якісну заміну оригінального зарядного пристрою. Немає сенсу купувати дешевий і небезпечний блок живлення і кабель.

Небажання перезавантажувати смартфон

Щомісяця власнику гаджета необхідно перезавантажувати, а ще краще повністю вимикати мобільний пристрій на кілька хвилин. Ця проста дія дозволить вашому смартфону "відпочити", очистивши кеш і зупинивши непотрібні програми.

Постійне використання чохла

З одного боку, чохол захищає мобільний телефон від пошкоджень. З іншого боку, ця оболонка може пошкодити пристрій, оскільки призводить до перегріву смартфона. Перед зарядкою і в жарку погоду чохол з гаджета краще знімати.

Надмірна яскравість екрана

Занадто яскравий екран — запорука збільшення навантаження смартфона і швидкої розрядки акумулятора. Крім того, часто дивитися на такий екран шкідливо для зору. Зменште яскравість – тоді заряд акумулятора збережеться і мобільний телефон перестане "гальмувати".

Раніше ми розповідали, що робити, якщо пищить зарядка від телефону. Лише одна з трьох причин, які призводять до цього явища, безпечна для користувача.