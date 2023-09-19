Телефон впав у воду і не включається: що потрібно терміново зробити, щоб урятувати гаджет

Виконавши ці процедури, ви можете збільшити шанси на його подальшу роботу

Ніхто вже не уявляє своє життя без смартфона. Це цілодобовий канал зв’язку з рідними та близькими людьми, джерело інформації та розваг та робочі комунікації на віддаленій роботі. Коли з телефоном щось трапляється, наприклад, проблеми з екраном, ми почуваємося як без рук.

Але такі проблеми не йдуть у жодне порівняння з тим, що ми можемо відчути, коли телефон впав у воду. Найчастіше ми можемо впустити його в туалеті, якщо забули вийняти із задньої кишені. Портал Today рекомендує зробити п’ять кроків для того, щоб врятувати гаджет від ламання або як мінімум збільшити шанси пристрою на подальше існування.

Телефон впав в унітаз — що робити

Крок 1. Насамперед потрібно терміново дістати його з води. Тривалий вплив рідини вб’є електроніку в девайсі.

Крок 2. Вимкніть смартфон, якщо він не вимкнувся сам. Таким чином ви захистите внутрішні компоненти від електричного імпульсу, який може спалити мікросхеми на платі.

Крок 3. Зніміть із пристрою всі аксесуари та розберіть по максимуму. Чохол, кришки, будь-які заглушки — все, що можна розібрати на окремі частини, не ламаючи. Так ви забезпечите хорошу вентиляцію, щоб гаджет швидше просох. Промокніть частини чистими паперовими рушниками або туалетним папером, щоб максимально видалити залишки вологи.

Дістаньте з телефону:

сім-карту;

картку пам’яті (за наявності);

батарею (якщо у вас не моноблок).

Без джерела живлення у смартфоні не виникнуть електричні імпульси. Вони при контакті з водою призведуть до ламання пристрою.

Крок 4. Залиште телефон у розібраному вигляді. Скільки має сохнути телефон після того, як потрапив у воду — що довше, то краще. Не збирайте і не вмикайте його хоча б півдня.

Ще один лайфхак – помістіть обсушені серветками частини гаджета в місткість із рисовою крупою. Рис — гігроскопічний продукт, він може вбирати вологу.

Крок 5. І, нарешті, все ж таки відвідайте сервісний центр. Іноді телефон після просушування може увімкнутися і заробити, але потім відмовити. Наприклад, через те, що якісь внутрішні компоненти окислилися від контакту з водою і з часом стали непридатними.

Раніше ми попереджали, що не можна сушити намоклий телефон феном. Крім цього, є ще три жахливі помилки, які роблять користувачі у спробі врятувати свій гаджет.