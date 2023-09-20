Що потрібно зробити з роутером, щоб посилити Wi-Fi: дуже простий трюк

Правильно розмістіть антени маршрутизатора, щоб насолоджуватися швидким Wi-Fi

Сигнал Wi-Fi в будинку залежить не тільки від місця розташування роутера. Важливий аспект стосується антен: "ріжки" потрібно розміщувати по-особливому.

Щоб покращити з’єднання Wi-Fi, переверніть з маршрутизатором один простий трюк. Про це йдеться у матеріалі The Sun.

Так, експерти британського інтернет-провайдера Plusnet з’ясували, що прискорити Wi-Fi можна лише за кілька хвилин. Невелике коригування посилить сигнал. Важливо відзначити, що метод працює тільки для пристроїв, оснащених регульованими антенами.

У випадку, якщо ви розмістили маршрутизатор нагорі, але прагнете сильнішого сигналу на двох поверхах будинку, то найкраще повернути антени убік. Якщо роутер розташований на першому поверсі, то бажано підняти "вусики" вгору. Додамо, що якщо на вашому роутері немає антен, значить вони знаходяться всередині техніки. Таким чином, на жаль, користувачі не мають можливості для вищеописаного маневру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Wi-Fi-роутер рекомендується розташовувати високо і в центрі будинку, подалі від металевих предметів. Деякі місця не підходять для маршрутизатора, тому сигнал буде жахливим.