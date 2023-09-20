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Якщо забита пам’ять телефона: як почистити гаджет програмно та безкоштовно

Автор
Наталія Демедюк Наталія Демедюк
Дата публікації
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Автор
Пам’ять смартфона потрібно періодично чистити від зайвих файлів Новина оновлена 20 вересня 2023, 22:00
Пам’ять смартфона потрібно періодично чистити від зайвих файлів

Ці способи допоможуть вам якісно програмно почистити смартфон

Сьогодні важко уявити своє життя без смартфона. Відповідно, потрібно слідкувати за тим, чи справно працює телефон та чи достатньо пам'яті у вашому гаджеті. Місце в телефоні не безмежне — періодично потрібно видаляти зайві файли.

Далеко не всі смартфони можуть похвалитись великим обсягом пам’яті, тому не варто час від часу її чистити від зайвих файлів, — фотографій, автоматично встановлених програм, історії, пише Вlog.comfy.

Вбудовані методи чистки

Перш ніж скористатися сторонніми програмами, потрібно вивчити вбудовані функції вашого смартфону. Як правило, майже в усіх свіжих версіях Android є функція очистки від сміття. Прибирає вона, правда, далеко не все і не завжди, зате зайвого теж не видалить.

Щоб знайти цю функцію, заходите в налаштування системи, розділ "Сховище". Якщо обрати внутрішню пам’ять пристрою, одразу видно, який контент на ньому є — від реклами до відвідуваних порталів. Далі слід вручну видалити дані кешу – ОЗУ. Весь мотлох, що обтяжує систему, буде знищений, телефон одразу почне працювати швидше.

Чистка через комп’ютер

Ще один спосіб "почистити" гаджет – це спеціальні програми-чистильники. Шукають їх через комп’ютер, зокрема, у каталозі Google Play. Одна з найпопулярніших – SD Maid. Користуватися просто: треба натиснути на зелену кнопку "Сканувати" та чекати, поки програма самостійно не виявить сміття у системі. Тут є все — від тимчасових файлів до звітів про помилки, від непотрібних додатків — до залишків видалених програм. Все це для роботи андроїда зовсім не потрібно. Натискаємо кнопку "Запустити зараз" та позбавляйтесь від зайвого вантажу.

За бажанням можна користуватись "просунутими" можливостями цієї програми, а саме: пошуком файлів та папок за так званою маскою, відключенням автозапуску, керуванням додатками. У такому разі краще одразу купити повну версію утиліти, а не закачувати безкоштовну та скорочену.

Раніше "Телеграф" писав про догляд за вашим смартфоном, а саме — правильне чищення від бруду та пилу.

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