Встановлювали і на винищувачі, і на танки: як кулемет Browning проявляє себе в ЗСУ

З моменту початку використання у армії США у 1933 році кулемет пережив тільки одну суттєву модернізацію і все ще залишається грізною зброєю

Українські військові на фронті використовують чимало західного озброєння, в тому числі і стрілецького. Серед зразків — кулемет Browning M2. Він відзначився у багатьох війнах, зокрема у Другій світовій. Його можна встановлювати на винищувачі, броньовану техніку та використовувати як переносний.

Калібр Browning M2 — 12,7 мм. Демонструє ефективність проти піхоти, транспорту без броні, з легкою бронею, човнів та навіть може збивати літаки на низькій висоті. Стріляти прицільно може на відстань у 2 км.

Точність зброї, створеної сто років тому оцінили у ЗСУ. Зазначимо, що модернізували Browning M2 у 2010 році додавши полум'ягасник, запобіжник та трохи змінивши ствол для його легшої заміни.

Вага самого великокаліберного кулемета — 38 кг. З триногою — майже 60. Має кілька модифікацій — від їхнього типу залежить швидкострільність.

Характеристики Browning M2

Зазначимо, українські військові не тільки використовують кулемет як окрему бойову одиницю, а й в якості бойового модуля. Зокрема Browning M2 встановлювали на британський БТР FV103 Spartan.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання в Україні кулемета Калашникова. Однак, з певною особливістю. Аби вберегти кулеметника від ворожих пострілів використовується турель для дистанційного керування вогнем. Завдяки камерам та тепловізорам, оператор кулемета може знаходитися в окопі, а відстань від зброї обмежена довжиною дроту. Встановлюють його також і на бойових роботів, які є рухомим аналогом турелі.