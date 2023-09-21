Чим небезпечний перегрів телефону та як його уникнути: радять фахівці

Перегрів негативно позначається на роботі та стані гаджета

Постійне перегрівання слід розглядати як одну з важливих проблем з телефоном, оскільки воно може призвести до несправностей або навіть пошкодження пристрою. Одна з таких несправностей – плями на екрані телефону. Якщо ви помічаєте, що ваш смартфон перегрівається занадто часто, слід звернути на це увагу.

Портал itechua розповідає, до чого може призвести ця ситуація. Перегрів негативно впливає як на стан компонентів гаджета, так і на його продуктивність.

Що буде через перегрівання телефону – ймовірні наслідки

При перегріві можуть сильно постраждати такі дві складові:

процесор;

акумулятор.

На процесор перегрів впливає найбільше. Система безпеки зменшує частоту його роботи, щоб зменшити температуру. Як наслідок значно падає продуктивність. Ви можете помічати підвисання, а іноді телефон просто вимикається сам.

Батарея також погано переносить надмірне нагрівання пристрою. Ємність акумулятора починає зменшуватися, що скорочує час автономної роботи телефону. Не кажучи вже про фізичні процеси, які можуть пошкодити решту внутрішніх компонентів або призвести до займання.

Як зробити так, щоб телефон не грівся

Не користуйтеся ним під час заряджання, особливо запускаючи програми, які потребують великого ресурсу. Це ігри, відео, навігатор тощо. Під час заряджання батарея і так нагрівається, і додаткове навантаження буде зайвим.

Спробуйте користуватися так званою адаптивною зарядкою , яка враховує час дня згідно з вашим режимом. Звісно, якщо у вас сучасна модель, яка підтримує цю функцію. Таким чином нічна зарядка відбуватиметься у більш щадному режимі.

, яка враховує час дня згідно з вашим режимом. Звісно, якщо у вас сучасна модель, яка підтримує цю функцію. Таким чином нічна зарядка відбуватиметься у більш щадному режимі. Не використовуйте телефон "на знос". Бюджетні смартфони не призначені для ресурсомістких ігор, які швидко виведуть його з ладу. Як варіант зніміть чохол, щоб гаджет менше нагрівався.

Не залишайте телефон під прямим сонячним промінням і не кладіть на гарячі поверхні (наприклад, на розпечений сонцем кам’яний бордюр).

Раніше ми розповідали, чому телефон швидко розряджається та що з цим робити. Також вам може бути цікаво, які чотири приховані поламання можуть чекати на вас у майбутньому, якщо телефон впав не розбився.