Яка популярна програма пожирає батарею смартфона: ви можете її видалити

Цю соціальну мережу можна "поюзати" через веббраузер

Термін служби батареї мобільного телефону залежить від багатьох факторів. Неправильне використання при зарядженні пристрою може зашкодити акумулятору. Наприклад, зарядка мобільного телефону до досягнення 100% може виявитися шкідливою. Також розряд вашого телефону може збільшитися, якщо у вас встановлена програма, що споживає велику кількість енергії.

Багато програм вимагають значної кількості енергії від акумулятора, але одна з них продовжує це робити навіть офлайн. Йдеться про популярний додаток Facebook, пише Reader’s Digest.

Facebook та його мінуси для акумулятора смартфона

Одним із найпоширеніших "енергетичних злодіїв" є додаток Facebook. Багато програм, включаючи Facebook, продовжують працювати у фоновому режимі, навіть якщо ви їх не використовуєте. Ці програми постійно сканують повідомлення та оновлення, а також оновлюють вашу стрічку без активної участі.

Після видалення програми Facebook швидкість роботи інших програм збільшується на 15%, а час автономної роботи телефонів – на 20%. Найкраще використовувати Facebook через веббраузер на своєму телефоні.

Раніше ми розповідали про функцію, яка з’їдає заряд батареї телефону. Ви також можете її відключити.