Яка популярна програма пожирає батарею смартфона: ви можете її видалити
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Цю соціальну мережу можна "поюзати" через веббраузер
Термін служби батареї мобільного телефону залежить від багатьох факторів. Неправильне використання при зарядженні пристрою може зашкодити акумулятору. Наприклад, зарядка мобільного телефону до досягнення 100% може виявитися шкідливою. Також розряд вашого телефону може збільшитися, якщо у вас встановлена програма, що споживає велику кількість енергії.
Багато програм вимагають значної кількості енергії від акумулятора, але одна з них продовжує це робити навіть офлайн. Йдеться про популярний додаток Facebook, пише Reader’s Digest.
Facebook та його мінуси для акумулятора смартфона
Одним із найпоширеніших "енергетичних злодіїв" є додаток Facebook. Багато програм, включаючи Facebook, продовжують працювати у фоновому режимі, навіть якщо ви їх не використовуєте. Ці програми постійно сканують повідомлення та оновлення, а також оновлюють вашу стрічку без активної участі.
Після видалення програми Facebook швидкість роботи інших програм збільшується на 15%, а час автономної роботи телефонів – на 20%. Найкраще використовувати Facebook через веббраузер на своєму телефоні.
Раніше ми розповідали про функцію, яка з’їдає заряд батареї телефону. Ви також можете її відключити.