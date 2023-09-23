Чому не варто заряджати телефон у машині: помилка, яка може коштувати вам гаджета

Помилка, яка може поставити під загрозу життя вашого гаджета

Багато людей мають звичку заряджати свої телефони в машині. Однак цей жест може поставити під загрозу заряд батареї смартфона. Саме з цієї причини рекомендується уникати цієї помилки та зупинити свій вибір на домашній зарядці.

Як зазначає портал santeplus, цієї шкідливої звички, що завдає шкоди вашому пристрою, потрібно терміново позбавлятися. А все тому, що цей спосіб заряджання телефону може призвести до пошкодження акумулятора.

Чому не можна заряджати телефон у машині

Якщо не рекомендується заряджати телефон в автомобілі, це перш за все тому, що USB-порти автомобіля не здатні забезпечити відповідний і достатній заряд електроенергії для підзарядки вашого пристрою. Результат: телефон можна зарядити лише небагато, якщо ваша подорож не буде достатньо тривалою, щоб зарядити акумулятор.

Хоча цей спосіб заряджання телефону дуже неефективний, він має й інші недоліки. Серед них пошкодження зарядного пристрою та автомобільного акумулятора. Особливо це актуально, якщо телефон старий.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим може бути небезпечною зарядка від прокатного автомобіля. Крім шкоди батареї, вона може призвести до втрати конфіденційних даних.