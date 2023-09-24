Чи потрібно щоразу витягувати зарядку з розетки: не кожен "юзер" знає

Одна проста дія має увійти до вашої звички

Небагато користувачів смартфонів ставлять собі питання, чи варто виймати з розетки зарядний пристрій щоразу після того, як телефон уже зарядився. Справді, зручно, коли він завжди підключений до мережі і знаходиться в одному місці, але чи правильне це рішення?

Багато експертів підкреслюють, що краще уникати того, щоб залишати блок живлення та кабель підключеними до мережі, пише radiotrek. Це зумовлено однією дуже серйозною та потенційно небезпечною причиною.

Чому не можна залишати зарядку в розетці

Краще завжди від’єднувати зарядний пристрій від розетки, оскільки в іншому випадку він може становити небезпеку займання. У разі різкої зміни напруги, зарядка може спалахнути, що може призвести до пожежі. Якщо ви сумніваєтеся у стані електропроводки або проживаєте у старому будинку, необхідно обов’язково виймати зарядний пристрій із розетки.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет, якщо ви ним не користуєтеся. Фахівці дали свою відповідь.