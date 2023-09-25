Ви не бігатимете панічно до розетки: як збільшити термін служби батареї ноутбука

В наш час важливо, щоб ноутбук працював довше без світла

Навчені досвідом минулої осені та літа українці готуються до можливих відключень світла. У разі можливих блекаутів дуже важливо, щоб ноутбук працював в автономному стані якнайдовше.

Новий ноутбук може працювати без розетки тривалий час, проте з часом його автономність скорочується. Разом із Techno.nv розповідаємо, як продовжити роботу батареї ноутбука. Використовуйте ці хитрощі та вам не доведеться панічно шукати розетку.

Як продовжити роботу батареї ноутбука

Не використовуйте ноутбук на зарядці, якщо це не потрібно. Це може призвести до зменшення терміну роботи батареї.

Висока температура ноутбука може знизити ресурс батареї, тому переконайтеся, що пристрій не дуже сильно нагрівається. Працюйте з ноутбуком на рівній поверхні та забезпечте йому гарну вентиляцію.

Вимкніть функції, які не потрібні. Наприклад, вимкнення Wi-Fi, Bluetooth або веб-камери допоможе зменшити споживання енергії.

На більшості ноутбуків є функція енергоощадження, що дозволяє зменшити споживання енергії. Ці налаштування допоможуть продовжити ресурс батареї.

Яскравість екрана є одним із найбільших споживачів енергії на ноутбуці. Зменшення яскравості може збільшити час роботи батареї.

Якщо ви не використовуєте батарею протягом тривалого часу, вона може втратити частину заряду та зменшити свій ресурс. Тому використовуйте батарею ноутбука постійно.

Не заряджайте батарею до 100%. Найкраще заряджати батарею до 80-90% — це може продовжити ресурс батареї.

Тим, хто подорожує, допоможе підключення зовнішньої батареї. Це збільшить час роботи ноутбука.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно заряджати ноутбук. Це допоможе зберегти заряд акумулятора на більш тривалий час.