Інтернет літатиме: п’ять простих способів підвищити швидкість Wi-Fi

Розповідаємо, як виправити повільне Wi-Fi з’єднання

Швидкий доступ до інтернету необхідний для багатьох домашніх пристроїв – це мобільні телефони всіх домашніх та гостей, планшети, ноутбуки, камери спостереження, смарт-телефізори. Для стабільної та коректної роботи роутер потрібно періодично перезавантажувати, але іноді це не вирішує проблему повільного з’єднання.

Як повідомляє itechua, при збоях потрібно зробити кілька простих кроків. Ці дії здебільшого допомагають підвищити швидкість.

Що зробити, щоб інтернет був швидшим

Для початку експерти радять перевірити, що маршрутизатор розташований у такому місці, де не створюються фізичні перешкоди, наприклад, його закривають стіни чи предмети. Далі слід виконати такі дії:

перезавантажити роутер;

змінити канал Wi-Fi або діапазон частот;

встановити оновлення, які ви могли пропустити;

вимкнути пристрої, які на цей час не використовуються;

перевірити гаджети на віруси

Деякі шкідливі програми займають трафік, знижуючи швидкість для інших пристроїв. Якщо у такий спосіб вирішити проблему не вдалося, можливо, ваша модель роутера застаріла та потребує заміни.

Також зверніть увагу на свій пакет послуг — якщо ваші потреби зросли, можливо, вам потрібно змінити тариф або оператора. Якщо з вашого боку все гаразд, зверніться до провайдера, щоб перевірити інтернет-з’єднання до вашої квартири.

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