Що робити, якщо комп’ютер не бачить флешку: чотири способи вирішити проблему

Чому ноутбук не бачить флешку і як упоратися з цією проблемою

Раніше ми розповідали, як збільшити оперативну пам’ять ноутбука за допомогою флешки, а сьогодні поговоримо про те, що робити, якщо комп’ютер її не бачить. Іноді трапляється, що USB-пристрій, підключений до ноутбука або комп’ютера, система не розпізнає.

Можливо, причина у несправності флешки чи порту. А можливо, має інший характер і питання можна вирішити самостійно, пише портал itechua.

Як зробити так, щоб комп’ютер побачив флешку

Крок 1. Вимкніть і знову увімкніть. Перевірте, чи цілий кабель і що ви правильно вставили штекер. Якщо це не допомагає, спробуйте включити в інший порт, можливо той, який ви використовуєте, став несправним.

Крок 2. Перевірте наявність драйверів — правою кнопкою миші (ПКМ) натисніть на "Пуск" — "Диспетчер пристроїв" і знайдіть пристрій у розділі "Контролер USB". Натисніть ПКМ на пристрої та виберіть "Оновити драйвер". Завершіть процес за інструкціями на екрані.

Якщо не допомагає, перевстановіть драйвери:

поверніться до "Диспетчера";

клацніть ПКМ на пристрої та виберіть "Видалити";

від’єднайте пристрій, перезавантажте ноутбук та знову під'єднайте;

система автоматично перевстановить драйвери.

Крок 3. Крім того, проблеми з підключенням USB-пристрою бувають пов’язані з керуванням живленням Windows 10. Перевіримо це — в диспетчері пристроїв знайдіть "Властивості" — "Керування живленням" і зніміть галочку з пункту "Комп’ютер може вимкнути енергоощадний пристрій". Натисніть "Ok", від'єднайте та під'єднайте пристрій.

Крок 4. Перезавантаження кореневого концентратора. У диспетчері пристроїв розгорніть категорію USB-контролер. Натисніть ПКМ на "Кореневий USB-концентратор" і виберіть "Властивості", потім перейдіть на вкладку "Керування живленням" і зніміть галочку "Дозволити вимкнення цього пристрою для збереження енергії". Цей процес потрібно повторити по всьому списку для всіх кореневих USB-концентраторів.

У разі, якщо всі проведені дії не привели до бажаного результату, найбільша ймовірність проблеми — все-таки через несправність. Перевірте USB-пристрій на інших комп’ютерах, якщо проблема збережеться — його доведеться замінити.

Раніше ми розповідали, як вибрати найкращу USB-флешку. Вам може бути корисним дізнатися, на які характеристики флеш-накопичувача звернути увагу, щоб не помилитися з вибором.